Verleihung in Los Angeles Wer gehört zu den Golden-Globes-Favoriten? Stand: 07.01.2024 16:23 Uhr

Sie gelten als Vorboten der Oscars: In der Nacht zu Montag werden die 81. Golden Globes in Los Angeles verliehen. Wer sind die Favoriten? Und welche Chancen hat die Deutsche Sandra Hüller. Ein Überblick.

Welche Kinofilme werden in diesem Jahr bei den Golden Globes ausgezeichnet? Der Gewinner in der neuen Kategorie "Cinematic and Box Office Achievement" - gemeint ist der größte Kassenhit - dürfte mit "Barbie", der mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar einspielte, schon feststehen. Doch in den anderen 26 Kategorien der Globes bleibt es zum Teil spannend.

Hier finden Sie einen Überblick über die interessantesten Kategorien.

Bestes Filmdrama

Zu den Favoriten zählt "Oppenheimer" von Christopher Nolan. Der Film über den Vater der Atombombe hat insgesamt acht Nominierungen. Sein größter Konkurrent ist "Maestro" von Bradley Cooper. Der US-Spielfilm erzählt von der Liebesgeschichte zwischen dem Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein und der Schauspielerin Felicia Montealegre.

Bradley Cooper ist schon oft am Oscar vorbeigeschlittert. Mit "Maestro" hat er nun gute Chancen auf einen Golden Globe, den Vorboten der Oscars.

Beste Komödie oder Musical

In dieser Kategorie ist unter anderem "Barbie" nominiert - der Film von Greta Gerwig führt mit neun Nominierungen die Golden Globes insgesamt an. Möglicherweise entscheidet sich die Jury aber auch für das schräge Indie-Drama "Poor Things" mit Emma Stone in der Hauptrolle.

Bester Hauptdarsteller Drama

Einige US-Kritiker tippen darauf, dass Bradley Cooper, der in "Maestro" Leonard Bernstein spielt, gewinnen könnte. Er muss sich dabei gegen Leonardo DiCaprio in "Killers of the Flower Moon" und Cillian Murphy in "Oppenheimer" durchsetzen.

Der irische Schauspieler Cillian Murphy ist mit seiner Rolle als J. Robert Oppenheimer als bester Hauptdarsteller nominiert.

Beste Hauptdarstellerin Drama

Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ist eine der Favoritinnen. Sie ist für den Film "Anatomie eines Falls" nominiert, darin spielt sie eine Frau, der vorgeworfen wird, ihren Ehemann ermordet zu haben. Sie tritt unter anderem gegen Lily Gladstone in "Killers of the Flower Moon" an.

Bester nicht- englischsprachiger Film

Auch in dieser Kategorie ist Sandra Hüller nominiert - gleich mit zwei Filmen: "Anatomie eines Falls" und dem Nazi-Drama "Zone of Interest".

Als eine der aussichtsreichsten Preisträgerinnen gilt in diesem Jahr die Deutsche Sandra Hüller. Sie ist nicht nur als beste Hauptdarstellerin nominiert - auch zwei Filme mit ihr gelten in der Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film" als aussichtsreich.

Bestes Seriendrama

Das besondere an den Golden Globes ist, dass nicht nur Filme, sondern auch TV-Serien ausgezeichnet werden. Besonders gute Chancen hat die Serie "Succession" um die Nachfolge eines Medienmoguls.

Nominiert ist auch "The Crown" - die Serie über das britische Königshaus. Neu dabei ist die Serienadaption des Videospiels "The Last of Us" mit Pedro Pascal und Bella Ramsay.

In "Succession" kämpfen die vier Kinder des fiktiven Medienmoguls Logan Roy um das Vertrauen ihres Vaters - und das Unternehmen.

Beste Comedy oder Musical Serie

In der Kategorie könnte es ein enges Rennen zwischen dem Überraschungserfolg "Jury Duty" geben - einer Reality TV Show -, der Fußball-Comedy Ted Lasso und der bei Kritikern beliebten Serie "The Bear" über einen ehemaligen Spitzenkoch.

Und wie läuft die Show ab?

Der in Deutschland eher unbekannte Comedian Jo Koy moderiert die Show. Das ist keine einfache Aufgabe, denn die Golden Globes produzierten in den vergangenen drei Jahren negative Schlagzeilen. Rassismus sowie der Vorwurf von Bestechlichkeit und Vorteilsnahme lagen als dunkle Wolke über der Show. Einige Stars wie Tom Cruise boykottierten die Verleihung.

Auch deswegen haben sich die Golden Globes neu aufgestellt, es gibt neue Jury-Mitglieder, die Hollywood-Auslandspresse, die das Event einst ins Leben gerufen hatte, hat mittlerweile kaum noch etwas zu melden. Mit diesen Maßnahmen hoffen die Veranstalter, dass die Globes einen Neuanfang wagen können.