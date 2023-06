Rechte an US-Filmpreis verkauft Privatinvestor übernimmt Golden Globes Stand: 13.06.2023 11:09 Uhr

Ein Privatunternehmen verleiht künftig die Golden Globe Awards. Die neue Macher versprechen, die Veranstaltung zu modernisieren. An den Globes hatte es in den vergangenen Jahren heftige Kritik gegeben.

Die viel beachteten Golden Globe Awards sind in neuer Hand. Der bisherige Ausrichter, die Hollywood Foreign Press Association (HFPA), hat ihre Rechte an die Investmentfirma Eldridge Industries und deren Tochter Dick Clark Productions verkauft, wie der Journalistenverband bekanntgab.

Zugleich gab der Verband seine Auflösung bekannt. Damit endet die 80-jährige Geschichte der Vereinigung von in Hollywood ansässigen Journalisten, die vorwiegend für ausländische Medien berichten. An ihre Stelle tritt eine neue Stiftung, die Golden Globe Foundation, die die philanthropische Arbeit der HFPA mit Spenden für wohltätige Zwecke fortführen soll. Der Verband hatte das neue Modell bereits im vergangenen Juli beschlossen.

Besonders in den 2000er-Jahren hatte sich die Kritik an der knapp 100 Mitglieder zählenden HFPA gehäuft. Ihr wurden mangelnde Diversität, Sexismus und intransparente Aufnahme- und Vergabekriterien vorgeworfen. Im vergangenen Jahr hatte der Sender NBC sogar die traditionelle TV-Übertragung abgesagt.

Auch Preise für TV und Serien

Anders als bei der "Oscar"-Verleihung werden bei den Golden Globes auch TV-Shows und Serien ausgezeichnet, deren Bedeutung in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Die Nominierungen für die Golden Globes galten zunehmend auch als Vorboten der noch bedeutenderen Oscar-Verleihung der Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Die hohe Aufmerksamkeit für den Film- und Fernsehpreis und dessen zunehmende Kommerzialisierung mit Millionen-Umsätzen hatten den als Non-Profit-Organisation geltenden Journalistenverband schon zuvor zu mehreren Reformen veranlasst.

Künftig werden die Preise also von einer privaten, profitorientierten Organisation verliehen. Die neuen Macher versprechen vor allem eine Modernisierung und Professionalisierung der Abläufe. Man wolle weiterhin die "dynamischste Preisverleihung" als Live-Fernsehshow für Zuschauer in aller Welt ausrichten, erklärte Jay Penske, Chef von Dick Clark Productions. Die 81. Verleihung der Golden Globes soll am 7. Januar 2024 stattfinden.