Nach Abschuss durch US-Militär Die USA rätseln über Flugobjekt Stand: 11.02.2023 19:05 Uhr

Ein weiteres durch das US-Militär über Alaska abgeschossenes Flugobjekt wirft Fragen auf. Auch ein Zusammenhang mit dem mutmaßlichen chinesischen Spionageballon wird geprüft. Trümmerteile sollen Aufschluss geben.

Von Arne Bartram, ARD-Studio Washington

US-Präsident Biden gibt sich betont gelassen. Als Reporter ihn fragen, was er denn zum abgeschossenen Flugobjekt sagen kann, antwortet er mit einem Wort: "Success" - "Erfolg". Was genau da am Himmel über Alaska abgeschossen wurde, ist immer noch unklar. Auch, ob es einen Zusammenhang mit dem mutmaßlichen chinesischen Spionageballon von letzter Woche gibt.

Arne Bartram ARD-Studio Washington

Biden zögerte nicht lange

Klar ist aber: Dieses Mal wurde das Objekt früher abschossen. Beim Ballon aus China hatte der Präsident die Freigabe zum Abschuss erst erteilt, als der Ballon einmal über das Festland hinweggeflogen und über dem Atlantik war. Das hatte für Kritik gesorgt. Biden wurde vorgeworfen, er sei zu zögerlich.

Der Militärexperte James Marks sagte dem Sender CNN: "In diesem Fall war man offenbar besser vorbereitet. Es wurden Lehren aus vergangenen Ereignissen einbezogen. Also haben das Pentagon und der nationale Sicherheitsrat schneller gehandelt und eine Empfehlung ausgesprochen. Und der Präsident hat dann gesagt: klare Entscheidung." Dazu dürfte beigetragen haben, dass das unbekannte Objekt deutlich niedriger geflogen ist als der Ballon letzte Woche und damit laut Regierung eine Bedrohung für Flugzeuge in der Region war.

Trümmerteile sollen ausgewertet werden

Mehr Informationen zu dem Objekt, woher es kam und warum es in den US-Luftraum geflogen ist, erhofft sich die Regierung von der Auswertung der Trümmerteile. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, sagte dazu: "Wir werden die Trümmerteile vermutlich einsammeln können. Das Objekt ist nicht nur in unserem Territorium, sondern auch über gefrorenem Wasser abgestürzt."

Die Bergungsarbeiten sollen noch laufen. Währenddessen wird über die politischen Konsequenzen diskutiert. Der Hintergrund des Vorfalls ist zwar noch völlig unklar, trotzdem ist die republikanische Senatorin von Alaska, Lisa Murkowski, besorgt. "Es geht hier um eine Bedrohung unserer Souveränität. Wir müssen schnell handeln. Die erste Verteidigungslinie ist Alaska. Wenn etwas in den amerikanischen Luftraum eindringt, müssen wir eine klare Botschaft senden: Wir tolerieren das nicht. Punkt", sagte Sie dem Sender NBC. Auch einen Tag nach dem Abschuss sind noch immer mehr Fragen offen als beantwortet.