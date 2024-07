Ursache noch unklar Mehrere Tote bei Einsturz einer Schule in Nigeria Stand: 12.07.2024 21:32 Uhr

Bei einem Einsturz eines zweistöckigen Schulgebäudes in Nigeria sind mehrere Schüler ums Leben gekommen. Es wird befürchtet, dass weitere Opfer unter den Trümmern begraben sein könnten. Die Ursache des Unglücks ist noch nicht bekannt.

In Nigeria sind beim Einsturz einer Schule mehrere Schüler zu Tode gekommen. Über die genaue Zahl der Opfer gab es bislang unterschiedliche Angaben. Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete von fünf Leichen in Schuluniform in der Leichenhalle einer Klinik sowie elf weitere in einem anderen Krankenhaus. Der örtliche Fernsehsender Channels meldete wiederum zwölf Tote und 26 Verletzte.

Rund 120 Schüler und Lehrer seien zunächst unter Trümmern begraben worden, als das Gebäude der Saints Academy am Morgen einstürzte, sagte ein Sprecher der Regierung des nigerianischen Bundesstaates Plateau. Viele von ihnen seien gerettet worden.

Bagger helfen bei Rettungseinsatz

Nach Angaben eines Überlebenden schrieben die Schüler der Einrichtung im Bezirk Jos North gerade Prüfungen, als die Decke über ihnen zusammenbrach. Am Ort des Vorfalls waren die Hilfeschreie von Schülern zu hören, die unter den Trümmern eingeschlossen waren. Mit Baggern wurde versucht, die Opfer zu befreien - während Eltern verzweifelt versuchten, ihre Kinder zu finden.

Die Katastrophenschutzbehörde teilte mit, das zweistöckige Gebäude, in dem die Schule untergebracht war, sei eingestürzt und es seien "mehrere" Schüler getötet worden. Sie erklärte weiter, die Such- und Rettungsaktion sei nun abgeschlossen.

Helfer suchten in den Trümmern nach Überlebenden.

Immer wieder Gebäudeeinstürze in Nigeria

Es ist bisher nicht klar, wie es zu dem Einsturz kommen konnte. Die Regierung des Bundesstaats machte die schlechte Bausubstanz und den Standort der Schule an einem Fluss für den Einsturz verantwortlich.

Nachlässigkeit, laxe Einhaltung der Bauvorschriften und minderwertige Materialien führen dazu, dass Gebäudeeinstürze im bevölkerungsreichsten Land Afrikas keine Seltenheit sind. 2021 etwa kamen mindestens 45 Menschen ums Leben, als ein im Bau befindliches Gebäude im exklusiven Viertel Ikoyi in Lagos zusammenbrach.