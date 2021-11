Nigerias größte Stadt Lagos Tote bei Einsturz eines Hochhauses Stand: 02.11.2021 08:23 Uhr

In der nigerianischen Millionenstadt Lagos ist ein 21-stöckiger Rohbau zusammengebrochen. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben. Nach Augenzeugenberichten werden bis zu 100 Menschen vermisst.

Beim Einsturz eines noch im Bau befindlichen Hochhauses in Nigerias größter Stadt Lagos sind am Montag mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Chef des staatliches Rettungsdienstes mit. Der Beamte Olufemi Oke-Osanyintolu sagte, dass eine Such- und Rettungsaktion für Überlebende des Vorfalls eingeleitet worden sei. Rettungskräfte durchsuchten mit Baggern den Schutt.

Dutzende Bauarbeiter sollen sich in dem eingestürzten Rohbau aufgehalten haben. Bild: AFP

Viele Menschen unter den Trümmern vermutet

Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde wurden mehrere Menschen verletzt. Dutzende Menschen wurden nach Angaben der Rettungskräfte noch unter den Trümmern vermutet - die genaue Zahl ist jedoch unklar. Der 28-jährige Maurer Wisdom John sagte einem AFP-Reporter, in dem 21-stöckigen Gebäude, das sich noch im Bau befand, hätten am Montag mehr als 50 Menschen gearbeitet. Er selbst habe sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können und sei mit ein paar Schnittwunden davongekommen. Nach Angaben von Augenzeugen sollen sich in dem Gebäude sogar mehr als 100 Personen befunden haben.

Der Polizeipräsident des Bundesstaates Lagos, Hakeem Olusegun Odumosu, erklärte, es sei noch zu früh, um Vermutungen über die Einsturzursache anzustellen. Dutzende aufgebrachte Anwohner versammelten sich am Unglücksort. Viele weinten und kritisierten das schleppende Tempo der Rettungsmaßnahmen. Mehrere Soldaten hielten eine Schar von Schaulustigen zurück.

Die Suche nach den Verschütteten läuft. Mit schwerem Gerät wird versucht, die Betonplatten wegzuschieben. Bild: REUTERS

Gebäude-Einstürze keine Seltenheit

Ikoyi ist eines der wohlhabenderen Wohn- und Geschäftsviertel der Millionenmetropole Lagos. Gebäude-Einstürze sind in Nigeria keine Seltenheit, da beim Bau häufig minderwertige Materialien zum Einsatz kommen und Vorschriften missachtet werden.

2014 waren beim Einsturz des Gästehauses einer Kirche in Lagos mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen.