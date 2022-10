Präsidentenwahl in Brasilien Lula gewinnt erste Runde Stand: 03.10.2022 05:23 Uhr

Nach einem hitzigen Wahlkampf hat der linke Ex-Präsident Lula den rechten Amtsinhaber Bolsonaro knapp geschlagen. Der hatte zuletzt immer wieder angedeutet, das Ergebnis möglicherweise nicht anzuerkennen. Die Entscheidung fällt in der Stichwahl.

Mit einem knappen Sieg hat der linke Spitzenkandidat Lula da Silva die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien für sich entschieden. Der Ex-Staatschef kam auf 48,42 Prozent, wie das Wahlamt mitteilte. Der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro erhielt demnach 43,21 Prozent.

Das Ergebnis war allerdings sehr viel enger als erwartet: In den Umfragen lag Lula zuletzt deutlich vorn. Nach Einschätzung von Experten bekannten sich viele Befragten nicht zu ihren tatsächlichen Favoriten oder entschieden sich erst am Wahltag.

Bolsonaro trotz Niederlage siegessicher

"Wir werden die brasilianische Gesellschaft von unseren Vorschlägen überzeugen müssen", sagte Lula vor enttäuschten Anhängern in Sao Paulo. Der Kampf gehe nun weiter "bis zum endgültigen Sieg, das ist unser Motto", sagte der 76-jährige Ex-Präsident, der Brasilien bereits von 2003 bis 2010 regierte. Er versprach nun "mehr Reisen, mehr Auftritte", um mehr Brasilianer für sich zu gewinnen.

Widersacher Bolsonaro zeigte sich trotz der Niederlage im ersten Wahldurchgang siegessicher. "Wir haben die Lüge besiegt", erklärte der rechtsextreme Politiker nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, das erheblich von den Vorhersagen des Meinungsforschungsinstitut Datafolha abwich. Experten zufolge geht Bolsonaro gestärkt aus dem ersten Wahldurchgang hervor.

Entscheidung in der Stichwahl

Da keiner der Kandidaten über 50 Prozent der Stimmen holen konnte, treten Lula und Bolsonaro am 30. Oktober in einer Stichwahl gegeneinander an. Sollte Ex-Präsident Lula auch in der zweiten Runde gewinnen, wäre er der erste demokratische Präsident Brasiliens, der in eine dritte Amtszeit geht.