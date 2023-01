Gewalt in Brasilia "Spaltung auch in Staatsinstitutionen"

Bei dem Angriff auf Brasiliens Demokratie ist unklar, welche Staatsinstitutionen und Sicherheitskräfte involviert waren, sagt Lateinamerika-Expertin Reder. Präsident Lula könne sie jedenfalls nicht geschlossen hinter sich wissen.

tagesschau24: Wie interpretieren Sie, was gestern in Brasilien passiert ist?

Désirée Reder: Was wir sehen, ist ein massiver Angriff auf die drei Gewalten des brasilianischen Staates. Es wurde nicht nur das Kapitol angegriffen, sondern auch der Regierungspalast und das oberste Gericht.

Das heißt, es war ein Angriff auf die Exekutive, auf die Legislative und auf die Judikative. Es scheint dadurch sehr, sehr stark koordiniert zu sein. Diese Angriffe haben zeitgleich stattgefunden und stellen de facto einen Angriff auf die Demokratie dar.

Zur Person

Désirée Reder forscht am Zentrum für Konfliktforschung der Universität Marburg und am German Institute for Global and Area Studies (GIGA) in Hamburg, unter anderem mit Fokus auf Gewalt in Demokratien und auf Protestbewegungen, insbesondere in Lateinamerika.