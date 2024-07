Wahlkampf in Nevada Biden positiv auf Corona getestet Stand: 18.07.2024 01:09 Uhr

Rückschlag im Wahlkampf: US-Präsident Biden ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er soll leichte Symptome haben. Der 81-Jährige wird sich in seinem Privathaus in Delaware isolieren, teilte das Weiße Haus mit.

US-Präsident Joe Biden ist auf einer Wahlkampfreise in Las Vegas positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 81-Jährige sei geimpft und habe leichte Symptome, teilte das Weiße Haus mit. Biden selbst sagte, er fühle sich "gut".

Der Präsident habe sich mit Atemwegsbeschwerden, einer laufenden Nase und Husten bei ihm vorgestellt, teilte sein Arzt mit. Eine Bestätigung des Testergebnisses durch einen PCR-Test stehe noch aus. Der Präsident habe seine erste Dosis des Covid-Medikaments Paxlovid bekommen.

Biden isoliert sich in Delaware

Nach Angaben seiner Sprecherin wird Biden in den Bundesstaat Delaware reisen und sich dort in seinem Privathaus isolieren. Er könne von dort alle Aufgaben in vollem Umfang wahrnehmen.

Für seinen Wahlkampf ist das dennoch ein weiterer Rückschlag. Biden wollte in Las Vegas an einem Kongress der Organisation Unidos US teilnehmen, der größten Interessenvertretung von Latinos in den USA.

Letzte Infektion vor zwei Jahren

Biden war im Sommer vor zwei Jahren zuletzt positiv auf das Virus getestet worden. Er gehört wegen seines hohen Alters zur Risikogruppe. Vor allem mit Blick auf die Präsidentenwahl im November ist Bidens Gesundheitszustand immer wieder Gegenstand von Diskussionen.

Biden sieht sich auch innerparteilich mit einer Debatte über seine geistige und körperliche Eignung als erneuter Präsidentschaftskandidat konfrontiert. Auslöser war der Auftritt des 81-Jährigen bei einem Fernsehduell mit seinem republikanischen Rivalen Donald Trump Ende Juni, bei dem ihm inhaltliche Fehler unterliefen und er unkonzentriert und erschöpft wirkte.