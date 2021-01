Bidens Amtseinführung Appell zur Einheit

Massive Sicherheitsvorkehrungen, coronabedingt kaum Zuschauer und ohne Amtsvorgänger Trump: Bei der Vereidigung von Joe Biden zum US-Präsidenten war vieles anders. Der appellierte an die Amerikaner, nun endlich wieder zusammen zu finden.

Von Julia Kastein, ARD-Studio Washington

Monatelang war über diesen Moment erbittert gestritten und vor zwei Wochen an gleicher Stelle sogar buchstäblich bis zum Tode gekämpft worden: Um kurz vor Mittag Ortszeit, bei Sonnenschein und stürmischen 6 Grad war der Machtwechsel besiegelt: Mit einer Hand auf seiner 127 Jahre alten Familienbibel leistete Joe Biden den Eid auf die Verfassung - umringt von der neuen First Lady Jill, seinen Kindern und Enkeln.

Der Applaus fiel leiser aus als sonst - nur 1000 Gäste, alle in Maske und mit Abstand, durften wegen der Corona-Pandemie und Sicherheitsvorkehrungen an der Zeremonie teilnehmen. Stimmungsvoll war es trotzdem - und die ehemaligen Präsidenten George W. Bush, Bill Clinton und Barack Obama klatschten begeistert, als Lady Gaga, gekleidet in einem riesigen roten Rock, die Nationalhymne sang.

Lady Gaga hatte Biden bereits im Wahlkampf unterstützt, sie sang die Nationalhymne bei der Vereidigung. Auch Jennifer Lopez und Country-Star Garth Brooks traten auf.

"Präsident aller Amerikaner"

In seiner knapp zwanzigminütigen Rede versuchte Biden, die Hand in Richtung der 74 Millionen US-Bürger auszustrecken, die seinen Amtsvorgänger Donald Trump gewählt hatten. Er bat sie eindringlich, ihm wenigstens eine Chance zu geben. Denn nur gemeinsam werde Amerika seine Krisen meistern können. Zur Demokratie gehöre, dass man unterschiedlicher Meinung sei. Er forderte seine Landsleute auf, sich wenigstens wieder als Nachbarn zu sehen und mit Würde und Respekt zu begegnen.

Corona-Pandemie, soziale Ungleichheit, Rassismus und Klimakrise: die USA stünden vor gewaltigen Aufgaben, so Biden. Dass aber Wandel möglich sei, zeige schon, dass mit Kamala Harris zum ersten Mal eine Frau Vizepräsidentin geworden ist.

Antrittsrede von US-Präsident Joe Biden

Weltspiegel extra 17:15 Uhr, 20.01.2021





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-812259~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Rückkehr zur Partnerschaft

Der Welt versprach Biden, dass Amerika beschädigte Allianzen reparieren und wieder Vorbild werden will für die Welt. Als fast erste Amtshandlung besiegelte Biden noch am Abend den Wiedereintritt der USA ins Pariser Klimaabkommen.

25.000 Nationalgardisten hatten die Feierlichkeiten in Washington gesichert und abgesperrt. Statt Volksfest auf der Mall gab es am Abend eine TV -Gala mit Auftritten beispielsweise von Justin Timberlake und Bruce Springsteen. Donald Trump hatte sich schon vor der Feier Richtung Florida verabschiedet. Aber ein Republikaner hatte trotzdem einen großen Auftritt: Country-Star Garth Brooks sang "Amazing Grace" - als Zeichen der heute so häufig beschworenen Einheit.