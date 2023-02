Grenzgebiet USA-Kanada US-Militär schießt weiteres Flugobjekt ab Stand: 12.02.2023 23:22 Uhr

Das US-Militär hat wieder ein Flugobjekt abgeschossen, dieses Mal über dem Huronsee an der Grenze zu Kanada. Kampfjets hatten erst Freitag und Samstag zwei Objekte vom Himmel geholt - und davor einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon.

Das US-Militär hat laut Medienberichten ein weiteres Flugobjekt abgeschossen. Das berichten unter anderem die Fernsehsender CNN und ABC. Diesmal habe es sich um ein Objekt über dem Huronsee nahe der kanadischen Grenze gehandelt, sagten zwei US-Regierungsbeamte, ohne weitere Details zu nennen.

Die demokratische Kongressabgeordnete Elissa Slotkin aus Michigan twitterte, dass "das Objekt von Piloten der US Air Force und der Nationalgarde abgeschossen" worden sei. "Wir sind alle daran interessiert, was genau dieses Objekt war und welchen Zweck es erfüllte."

Der republikanische Kongressabgeordnete Jack Bergmann aus dem Bundesstaat Michigan, in dem sich der See teilweise erstreckt, schrieb auf Twitter, er habe mit dem Verteidigungsministerium Kontakt gehabt wegen Einsätzen in der Region. "Ich begrüße das entschlossene Handeln unserer Kampfpiloten", schrieb er. Und: "Das amerikanische Volk verdient weit mehr Antworten, als wir haben."

Dritter Abschuss binnen weniger Tage

US-Kampfjets hatten bereits am Freitag und Samstag zwei nicht näher identifizierte Flugobjekte abgeschossen: eines vor der Küste des US-Bundesstaats Alaska, das andere über dem Norden Kanadas. Bislang ist unklar, um was für Objekte es sich handelte, woher sie kamen und welches Ziel sie verfolgten. Die Bergung von Überresten der Flugobjekte soll Aufschluss geben.

Eine Woche zuvor hatte die US-Luftwaffe vor der Küste des Bundesstaates South Carolina einen mutmaßlich für Spionagezwecke eingesetzten chinesischen Ballon vom Himmel geholt.

Der Vorfall hatte diplomatische Konsequenzen: US-Außenminister Antony Blinken hatte eine China-Reise nur wenige Stunden vor der Abreise abgesagt. China bestreitet, dass der Ballon zu Überwachungszwecken eingesetzt wurde und erklärte, es habe sich um ein ziviles Luftschiff zu Forschungszwecken gehandelt.