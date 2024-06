analyse Südafrika nach der Wahl Wie tragfähig ist Ramaphosas "GNU"-Modell? Stand: 14.06.2024 12:42 Uhr

Koalition war für Südafrikas regierenden ANC bislang ein Fremdwort. Im neuen Parlament ist die Partei aber auf Partner angewiesen, wenn heute ein neuer Präsident gewählt wird. Wie stabil kann die Regierung werden?

Ihre Niederlage bei den Parlamentswahlen vom 29. Mai räumte die erfolgsverwöhnte Regierungspartei ANC in Südafrika geradezu würdevoll ein. Kein krampfhaftes Festhalten an der Macht. Keine sogenannte "Stalingrad"-Taktik, wie man das im Land nennt, wenn man trotz aussichtsloser Lage noch weiterkämpft. Sondern einfach die Mitteilung: "Das Volk hat gesprochen, wir respektieren das." Eine Seltenheit, auch auf dem afrikanischen Kontinent.

Eine der Hauptfiguren dieser historischen Wechsel-Wahl gilt als Paradebeispiel für einen "Stalingrad"-Taktiker. Er steht seit Jahrzehnten wegen Korruptionsvorwürfen immer wieder vor Gericht, gibt aber nicht auf, obwohl alle Indizien gegen ihn sprechen. Jacob Zuma war früher mal Staatspräsident des Landes, ist aber mittlerweile nicht mehr das Gesicht des ANC, sondern einer anderen Partei. Sie heißt "Der Speer der Nation" - in der Sprache der Zulu "uMkhonto weSizwe".

Dass sich die neue Partei ausgerechnet diesen Namen gegeben hat, hat beim "African National Congress" (ANC), der immer noch so heißt wie während des Befreiungskampfes, großen Unmut ausgelöst. Denn "uMkhonto weSizwe" hieß während des Anti-Apartheid-Kampfes der militärische Arm des ANC. Erster Anführer des damaligen "Speers der Nation" war niemand geringerer als Nelson Mandela.

Der ANC protestierte heftig und erfolglos: Gerichte entschieden, die neue Partei dürfe so heißen. Und sie gewann aus dem Stand 15 Prozent der Stimmen - auch wenn sie der Regierung nun nicht angehört; ebensowenig wie die Linkspopulisten der "Economic Freedom Fighters".

Vielen im ANC missfällt DA als Partner

Der ANC konnte sich zwar als stärkste Partei mit 40,2 Prozent an der Macht halten, aber verlor im Vergleich zu den vorherigen Wahlen 2019 17 Prozentpunkte. Nun muss er also eine Koalition eingehen. Aber noch sind die Koalitionsverhandlungen nicht abgeschlossen. Die Vorsitzende der gemäßigt konservativen "Democratic Alliance" (DA), Helen Zille, sagte am Morgen, es müssten noch einige Meinungsverschiedenheiten, so wörtlich, "ausgebügelt" werden.

Die DA ist wirtschaftsliberal und im Bundesstaat Western Cape durchaus erfolgreich in der Regionalregierung. Sie gilt aber als "Partei der Weißen", für viele ANC-Mitglieder daher vollkommen inakzeptabel. Deswegen entschied sich die ANC-Führung für ein breiteres Bündnis. Mit im Boot ist auch die "Inkatha Freedom Party" (IFP), eigentlich eine Regionalpartei aus der Provinz KwaZulu Natal, die aber auch auf nationaler Ebene angetreten ist und 17 Abgeordnete im nationalen Parlament hat.

Helen Zille von der DA sagt, vor einer Regierungsbildung müssten noch Meinungsverschiedenheiten ausgebügelt werden.

Wird FF+ wirklich Teil der Koalition?

Schließlich haben ein paar Klein- und Kleinstparteien ihr Interesse an einer Koalition erklärt. Zum Beispiel die Partei "United Democratic Movement" (UDM), die lediglich drei Abgeordnete in das südafrikanische Parlament entsendet. UDM sieht sich als gemäßigte, sozialdemokratische Partei, die bereit ist, mit jedermann im politischen Spektrum zu reden.

Ähnliches gilt für die rechtsradikale "Patriotic Alliance", die besonders im Western Cape stark ist und neun Abgeordnete entsendet. Eine seltsame Rolle hat rechtsradikale Partei "Freedom Front Plus" (FF+) eingenommen - eine rein weiße Partei, die besonders in der Provinz Northern Cape stark ist und sechs Sitze im Parlament hat. Die FF+ hat sich lediglich zu Koalitionsgesprächen bereit erklärt, ließ aber erkennen, dass sie einer tatsächlichen Mitwirkung in einer Koalition ablehnend gegenübersteht.

Als wahrscheinlich gilt eine Koalition von ANC, DA, IFP, PA und UDM. Ob dann alle diese Parteien auch Minister stellen, gilt als offen. Es war in den vergangenen Tagen immer wieder auch von einem Modell gesprochen worden, das eine Tolerierung des ANC vorsieht.

Die anderen Parteien sind ehrgeizig

Diese Koalition wird in Südafrika mit "GNU" beschrieben - ein Kürzel, das nicht nur für die Kuhantilopen der Gattung "Connochaetes" steht, sondern vor allem für "Government of National Unity", eine Regierung der Nationalen Einheit. Die hatte das Land schon einmal, ab 1994. Der ANC hatte damals die Wahlen zwar haushoch gewonnen, Nelson Mandela aber lud die weißen Wahlverlierer unter Frederik Willem de Klerk dennoch ein, an der Regierung teilzunehmen.

De Klerk akzeptierte, beide erhielten für ihre Versöhnungsbemühungen den Friedensnobelpreis. Nur: Damals war die politische Lage anders. Der ANC war mächtig, hätte eigentlich allein regieren können.

Heute ist der ANC schwach, die Koalitionspartner sind ehrgeizig. Und die Unterschiede zwischen ANC und dem nächststärkeren Koalitionspartner sind groß: So hat die "Democratic Alliance" auch außenpolitisch völlig andere Vorstellungen als der ANC, ist zum Beispiel deutlich Israel-freundlicher.

Nelson Mandela und Frederik Willem de Klerk erhielten 1993 gemeinsam den Nobelpreis.

Ramaphosa und Zuma - Langzeitfeinde

Der amtierende Staatspräsident Cyril Ramaphosa favorisiert diese Variante aber offenbar und gilt bei seinen politischen Feinden daher als politische Marionette der Weißen. "Jeder politische Anführer mit einem Rest von Anstand würde jetzt zurücktreten", sagt der Politikwissenschaftler Sipho Seepe, ein ausgewiesener Anhänger der Linken. "Aber Ramaphosa ist besessen davon, Präsident zu sein."

Zuma und die MK-Partei wollen Ramaphosas erneute Präsidentschaft verhindern, dürften damit aber vorerst keinen Erfolg haben. Ramaphosa und Zuma - das ist eine alte Feindschaft. Ramaphosa hatte 2018 Zuma aus dem Amt gedrängt, jenen Zuma, dem Korruption im unermesslichen Ausmaß vorgeworfen wird. Im April 2025 soll der Prozess gegen ihn weitergeführt werden. Die politische Auseinandersetzung in Südafrika also auch ein ganz persönlicher Machtkampf.