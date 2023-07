Niger Militär schlägt sich auf Seite der Putschisten Stand: 27.07.2023 15:38 Uhr

Nachdem eine Eliteeinheit der Armee in Niger den Präsidenten des Landes abgesetzt hat, hat sich nun auch die Militärführung auf die Seite der Putschisten geschlagen. Im Land stationierte deutsche Soldaten sind laut Bundeswehr in Sicherheit.

In Niger hat sich das Militär des Landes auf die Seite der Putschisten geschlagen, die Präsident Mohamed Bazoum am Mittwoch für entmachtet erklärt hatten. In sozialen Medien erklärten die Streitkräfte, die "körperliche Unversehrtheit des Präsidenten und seiner Familie gewährleisten" sowie eine "tödliche Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Sicherheitskräften" vermeiden zu wollen. Die Militärs warnten zudem das Ausland davor, militärisch einzugreifen, dies könne verheerende Folgen haben.

Bazoum war von der Präsidentengarde festgesetzt worden. Zunächst hatte sein Büro noch angekündigt, Armee und Nationalgarde seien bereit, gegen die Putschisten zu kämpfen. Doch nun bezog das Militär Position gegen Bazoum.

Der Putsch war zuvor von der Afrikanischen Union, den USA, der EU und der deutschen Bundesregierung scharf verurteilt worden. UN, EU und Russland forderten zudem, den festgesetzten Bazoum sofort freizulassen.

Putsch um Putsch

Bazoum rief dazu auf, die demokratischen Errungenschaften des bitterarmen Landes zu verteidigen. "Alle Nigrer, die Demokratie und Freiheit lieben, werden dafür sorgen", schrieb er auf Twitter. Die Wahl Bazoums 2021 stellte den ersten friedlichen Machtwechsel seit der Unabhängigkeit Nigers 1960 dar.

Niger war auch das letzte Land der Sahelzone, das noch demokratisch regiert wurde. In den Nachbarländern Mali und Burkina Faso hatten seit 2020 Militärs geputscht, was mit einer Abwendung von Europa und zuletzt auch der Forderung nach einem Abzug der UN-Mission in Mali einherging.

Bei Demonstrationen in der Hauptstadt Niamey nach dem Putsch wurden pro-russische Plakate gezeigt. "Es lebe die nigrisch-russische Zusammenarbeit, damit der Niger lebt", war auf einem Plakat zu lesen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur dpa berichtete. Auch russische Fahnen sollen geschwenkt worden sein.

Zukunft von EU-Mission noch unklar

Erst Ende vergangenen Jahres hatte die EU eine Militärmission in Niger beschlossen, um gegen Terroristen in der Region vorzugehen. Das Dreiländereck aus Niger, Mali und Burkina Faso wird seit Jahren von Gruppen terrorisiert, die den Terrormilizen Al-Kaida und IS anhängen. Die Sicherheitslage verschlimmert sich zunehmend und bedroht auch bislang stabile angrenzende Staaten.

Wie es nun mit der Niger-Mission der EU weitergehen könnte, sei noch nicht entschieden, sagte eine EU-Sprecherin in Brüssel. Die Situation nach dem Putsch sei derzeit noch nicht klar.

Problem für die Bundeswehr

Die Bundeswehr ist im Rahmen dieser Mission mit etwa 100 Soldaten in Niger präsent, zudem hatte die deutsche Marine in den letzten Jahren nigrische Spezialkräfte ausgebildet. Die in Niamey stationierten Soldaten seien derzeit in ihrem Stützpunkt und in Sicherheit, hieß es von der Bundeswehr. Auch deutsches Botschaftspersonal sei dort untergebracht worden, zudem seien Militärangehörige anderer westlicher Staaten dort.

Auf dem Stützpunkt stehe auch eine Transportmaschine der Luftwaffe, allerdings haben die nigrischen Behörden den Luftraum gesperrt, was auch die Bundeswehr betreffe. Bis zum 4. August seien alle Landungen auf dem Flughafen Niamey verboten worden. Auch der Abzug der Bundeswehrtruppen aus dem benachbarten Mali wird über den Stützpunkt in Niamey abgewickelt.