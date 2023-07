Niger Putschisten verkünden Sturz der Regierung Stand: 27.07.2023 06:56 Uhr

Eine Gruppe von Putschisten hat eigenen Angaben zufolge den nigrischen Präsidenten Bazoum festgesetzt und die Macht in dem afrikanischen Staat übernommen. Für den Westen könnte das den Verlust eines wichtigen Partners bedeuten.

Am Mittwochabend melden sie sich im Fernsehen zu Wort. Zehn Männer, Militärs. Einer, ganz in blau, stellte sich als Oberst Major Amadou Abdramane vor, Sprecher der Putschisten.

"Alle aus der 7. Republik hervorgegangenen Institutionen sind suspendiert. Die Generalsekretäre der Ministerien werden sich um die Abwicklung der aktuellen Angelegenheiten kümmern, die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte regeln die Situation", verkündete Abdramane. Zudem würden "alle externen Partner gebeten, sich nicht einzumischen".

Land- und Luftgrenzen des Niger seien geschlossen, hieß es von Abdramane weiter. Solange, bis sich die Lage stabilisieren werde. "Ab diesem Tag gilt im gesamten Gebiet bis auf Weiteres eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr", kündigte er zudem an.

Vier Militärputsche seit Unabhängigkeit

Die Putschisten nennen sich "Nationaler Rat zum Schutz des Vaterlandes" und begründen ihren Umsturzversuch mit der schwierigen Wirtschafts- und Sicherheitslage im Land.

Am Mittwochmorgen hatten sie den Zugang zur Residenz des Präsidenten gesperrt und Staatschef Mohamed Bazoum festgesetzt. Seit der Unabhängigkeit 1960 gab es in Niger vier Militärputsche und zahlreiche Putschversuche. In den Nachbarstaaten Mali und Burkina Faso regieren nach vier Militärputschen in den vergangenen Jahren bereits Militärjuntas.

In der Hauptstadt Niamey hatten Menschen noch für die Freilassung des Präsidenten demonstriert, wurden jedoch von Warnschüssen der Putschisten vertrieben.

In der Hauptstadt Niamey gingen Einwohner gegen den Putschversuch auf die Straße, wurden jedoch durch Warnschüsse vertrieben.

Für den Westen ein Partner im Antiterror-Kampf

International wurde der Putschversuch schnell verurteilt. Die Westafrikanische Wirtschaftsunion ECOWAS forderte die Putschisten auf, den Präsidenten unverzüglich freizulassen. Das Bündnis wolle einen Vermittler nach Niger schicken.

Niger gilt als strategischer Partner im Antiterror-Kampf in der Sahelzone, wo sich der dschihadistische Terror weiter ausbreitet. Deswegen haben europäische Staaten zuletzt massiv in den Wüstenstaat investiert, in Militärkooperationen und Entwicklungszusammenarbeit. Auch weil die Militärjunta im Nachbarstaat Mali immer mehr westliche Partner vergrault hat und mit der russischen Sölnder-Gruppe Wagner kooperiert.

Mali-Experte vermutet internen Machtkampf

Für Ulf Laessing, Sahel-Leiter von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Malis Hauptstadt Bamako, ist der Putsch eine Katastrophe. "Präsident Bazoum hat jetzt den Machtkampf verloren. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für die westliche Staaten, die voll auf Niger als Stabilitätsanker im Sahel gesetzt haben", sagt der Experte. Der Niger sei jedoch immer sehr fragil gewesen und all die Militärkooperationen hätten letztendlich wenig gebracht.

Für Laessing geht der Putschversuch wohl auf einen "internen Machtkampf" zurück. "Wir müssen halt abwarten, ob die Gruppe von Militärs, die die Machtübernahme angekündigt hat, sich halten kann", sagt er.

Risiko für Bundeswehr?

Der Putsch könne aus Laessings Sicht aber auch heikel für die Bundeswehr werden. In der Hauptstadt Niamey sind zurzeit 100 deutsche Soldaten stationiert. Laut Bundesverteidigungsministerium sind diese erst einmal in Sicherheit. Die Bundeswehr unterhält in Niamey einen Lufttransportstützpunkt für das militärische Engagement in Westafrika. Dieser Stützpunkt ist auch für den Abzug aus dem benachbarten Mali wichtig. Wie das nun funktionieren soll, bleibt noch offen.

Mit dem Putsch in Niger könnte auch der letzte Sahelstaat des sogenannten Dreiländereck Mali, Niger, Burkina Faso, in die Hand einer Militärjunta geraten. Das droht eine Krisenregion weiter zu destabilisieren, die heute schon zu einem Zentrum für den weltweiten Dschihadismus geworden ist.