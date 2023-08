Mehrstöckiges Wohngebäude Mehr als 60 Tote bei Brand in Johannesburg Stand: 31.08.2023 08:58 Uhr

Bei einem Brand in einem mehrstöckigen Wohngebäude in Johannesburg sind mehr als 60 Menschen ums Leben gekommen, außerdem gab es viele Verletzte. In dem Haus lebten offenbar viele Obdachlose. Inzwischen ist der Brand weitgehend gelöscht.

Im Zentrum der südafrikanischen Metropole Johannesburg sind bei einem Großbrand in einem Gebäude mindestens 63 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 43 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Robert Mulaudzi, der Sprecher des örtlichen Rettungsdienstes, am Donnerstagmorgen auf der Plattform X. Unter den Toten sei mindestens ein Kind.

Mulaudzi sagte, das Haus sei praktisch eine Art inoffizielle Unterkunft für Obdachlose gewesen, die dort auf der Suche nach einem Dach über dem Kopf ohne Mietvertrag eingezogen seien. "In meinen mehr als 20 Dienstjahren ist mir so etwas noch nie untergekommen", sagte er weiter. Zeugen zufolge könnten bis zu 200 Menschen in dem Haus gelebt haben.

Suche in dem Gebäude ist schwierig

Such- und Rettungstrupps seien noch im Einsatz. Die Zahl der Toten könne noch steigen. Die Suche in dem Gebäude sei schwierig. Zeugen zufolge könnten bis zu 200 Menschen in dem Haus gelebt haben.

Laut Mulaudzi war der Auslöser der Feuers zunächst unklar. Feuerwehrleute konnten den Brand löschen. Das Gebäude wurde evakuiert. Fernsehbilder zeigten Feuerwehrfahrzeuge und Rettungswagen außerhalb des rot-weißen Gebäudes mit ausgebrannten Fenstern.