Sondergipfel zu Niger ECOWAS plädiert für diplomatische Lösung Stand: 10.08.2023 18:11 Uhr

Der ECOWAS-Vorsitzende Tinubu hat die Bedeutung von Diplomatie nach dem Putsch in Niger betont. Der Staatenbund müsse alle Beteiligten "in ernsthafte Gespräche einbeziehen". Die UN forderten derweil die Freilassung von Präsident Bazoum.

Bei einem Sondergipfel nach dem Staatsstreich in Niger haben sich die Staaten der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) nachdrücklich für eine diplomatische Lösung ausgesprochen. Damit nahmen sie Abstand von ihrer früheren Drohung, militärisch in dem Sahelland einzugreifen. Es sei "entscheidend, diplomatischen Verhandlungen und dem Dialog als Grundlage unseres Ansatzes den Vorrang einzuräumen", sagte der amtierende ECOWAS-Vorsitzende, Nigerias Präsident Bola Tinubu, in Abuja.

Die ECOWAS müsse alle Beteiligten "in ernsthafte Gespräche einbeziehen", einschließlich der neuen Machthaber in Niger. Ziel sei es, "sie davon zu überzeugen, auf die Macht zu verzichten und Präsident Bazoum wieder einzusetzen", sagte Tinubu. Es sei die "Pflicht" der ECOWAS, "alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um eine rasche Rückkehr zu einer verfassungsmäßigen Regierung in Niger zu gewährleisten".

An dem Sondergipfel der ECOWAS-Staaten zur Lage in Niger nahmen auch die Präsidenten von Burundi und Mauretanien teil, die keine Mitglieder sind. Der Afrika-Beauftragte des Auswärtigen Amtes, Christoph Retzlaff, war als Beobachter anwesend. Bereits im Vorfeld des Treffens hatte die nigerianische Präsidentschaft erklärt, dass die ECOWAS-Staaten "eine Lösung auf diplomatischem Wege, mit friedlichen Mitteln, jeder anderen Lösung vorziehen".

Interventionspläne werden vorgestellt

Kurz nach dem Putsch hatte die ECOWAS auch eine Militärintervention angedroht, sollte die Junta die verfassungsmäßige Ordnung nicht wiederherstellen und den festgehaltenen Präsidenten Mohamed Bazoum nicht wieder einsetzen. Eine von der Staatengemeinschaft gesetzte Sieben-Tage-Frist verstrich am Sonntag. "Bedauerlicherweise hat die siebentägige Frist, die wir während des ersten Gipfels gesetzt haben, nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt", sagte Tinubu nun.

Nach seinen Angaben hat die ECOWAS durch die Entsendung verschiedener Teams in den Niger und in nordafrikanische Länder große Anstrengungen unternommen. Die Gesandten sollen dem Gipfel einen Bericht vorlegen. Auch die Ergebnisse des Treffens der Militärchefs der Staaten, die in der vergangenen Woche Pläne für eine mögliche Intervention entworfen hatten, werden auf dem Gipfel vorgestellt. "Nur durch diese umfassende Bewertung können wir gemeinsam einen neuen nachhaltigen Weg zu dauerhaftem Frieden, Stabilität und Wohlstand in Niger einschlagen", so der Vorsitzende.

Sorge um Gesundheit von Bazoum

Derweil äußerte sich UN-Generalsekretär António Guterres besorgt angesichts der schlechten Bedingungen, unter denen der gestürzte Präsident Bazoum gefangen gehalten wird. Er verurteile die "beklagenswerten Bedingungen", hieß es in einer UN-Erklärung.

Der Sender CNN hatte zuvor berichtet, Bazoum werde von den Militärs in kompletter Isolation festgehalten und bekomme nur rohen Reis und rohe Nudeln zu essen. Guterres "bekräftigt seine Sorge um die Gesundheit und Sicherheit des Präsidenten und seiner Familie und fordert erneut seine sofortige und bedingungslose Freilassung sowie seine Wiedereinsetzung als Staatsoberhaupt", erklärte sein Sprecher. Zuvor hatte sich bereits die US-Regierung besorgt um die Gesundheit Bazoums geäußert.