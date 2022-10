Partielle Sonnenfinsternis Wenn sich plötzlich der Tag verdunkelt Stand: 24.10.2022 16:55 Uhr

Es ist ein seltenes Schauspiel: Am Dienstag lässt sich wieder beobachten, dass sich der Mond vor die Sonne schiebt. Wie das funktioniert und was Astro-Fans beachten sollten.

Von Uwe Gradwohl, SWR

Vorausgesetzt das Wetter spielt mit, wird am Dienstag die Sonne um die Mittagszeit nicht ganz so stark scheinen, wie sie eigentlich könnte. Seine Flugbahn führt den Erdmond dann zwischen der Erde und der Sonne hindurch. Für die Dauer von etwa zwei Stunden blockt dann der über 3475 Kilometer breite Himmelskörper einen Teil der Sonnenstrahlung ab.

Sonnenfinsternisse finden relativ selten statt

Eigentlich müssten solche Sonnenbedeckungen durch den Mond regelmäßig alle vier Wochen vorkommen - denn so lange benötigt der Erdtrabant für einen Umlauf. Doch der Mond zieht meist etwas ober- oder unterhalb der von der Erde zur Sonne reichenden Sichtachse zwischen den Himmelskörpern durch. Deshalb sind Sonnenfinsternisse keine monatlichen Ereignisse. Die letzte von Deutschland aus sichtbare teilweise Verfinsterung liegt allerdings nur 16 Monate zurück.

So sieht eine partielle Sonnenfinsternis aus... Bild: dpa

Schlechtere Sichtbedingungen im Südwesten Deutschlands

Die Finsternis am Dienstag wird in Island beginnen und in Indien enden. Entlang des gesamten Verlaufs wird lediglich eine teilweise Verfinsterung zu sehen sein. An keiner Stelle erreicht der nachtdunkle Kernschatten des Mondes die Erdoberfläche.

Immerhin zu 82 Prozent bedeckt wird die Sonne im Westsibirischen Tiefland. In Deutschland sind die größten Bedeckungen im Nordosten zu beobachten, beispielsweise in Sassnitz/Rügen mit einer um 35,3 Prozent bedeckten Sonnenscheibe. Liegen die Beobachtungsorte weiter südwestlich, sinken die Bedeckungswerte nach und nach bis auf 18,7 Prozent in Freiburg im Breisgau.

Unbedingt Schutzbrille nutzen

Dieser recht geringe Grad an Bedeckung reicht nicht dafür aus, dass sich der Himmel verdunkelt und tagsüber Sterne zu erkennen wären. Lediglich eine etwas gedämpfte Lichtstimmung wird auf das Himmelsereignis aufmerksam machen. Wer dann genauer nachschauen möchte, was da gerade vor der Sonne passiert, sollte unbedingt eine spezielle Sonnenfinsternisbrille benutzen. Der direkte Blick ins Sonnenlicht kann die Augen schädigen. Zum Vergleich: Der Verlauf der Sonnenfinsternis vom 10. Juni 2021 war hinsichtlich Bedeckungsgrad und Lichtstimmung recht ähnlich.

Zum ersten Mal "angeknabbert" erscheint die Sonne in Deutschland je nach Standort wenige Minuten nach 11 Uhr. Die maximale Bedeckung wird ziemlich genau eine Stunde später kurz nach 12 Uhr erreicht und noch eine weitere Stunde später endet die teilweise Bedeckung.

... und so eine totale. Bild: AP

Nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland erst 2081

Auf das Spektakel einer totalen Sonnenverfinsterung mit Sternenhimmel mitten am Tag, dem Blick auf die Sonnenkorona und auf Eruptionen am Sonnenrand müssen Astro-Fans in Deutschland noch eine Weile warten. Im August 1999 zog dieser Anblick Millionen Sonnenfinsternis-Gucker in seinen Bann.

Die nächste totale Verfinsterung in Deutschland wird aber erst für den 3. September 2081 berechnet. Allerdings werden sich schon in wenigen Jahren zwei totale Sonnenfinsternisse zur besten Reisezeit kurz hintereinander im Lieblingsurlaubsland der Deutschen zutragen: Jeweils im August 2026 und 2027 in Spanien - und dazu kommt noch eine der seltenen ringförmige Verfinsterungen der Sonne, die im Januar 2028 ebenfalls von Spanien aus sichtbar sein wird.