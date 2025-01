Erfolgreicher Start Blue-Origin-Rakete macht SpaceX Konkurrenz Stand: 16.01.2025 09:29 Uhr

Erfolg für Jeff Bezos und sein Unternehmen Blue Origin: Ihre Rakete "New Glenn" ist erfolgreich in den Orbit gestartet. Kann Bezos mit Elon Musks SpaceX gleichziehen?

Von Lilly Zerbst, Richard Kraft, SWR

Nachdem der Start wegen schlechten Wetters am vergangenen Freitag verschoben werden musste, ist die neue Rakete "New Glenn" nun erfolgreich vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet.

Sie ist die erste Orbitalrakete des Unternehmens Blue Origin und direkter Konkurrent zur SpaceX-Rakete "Falcon Heavy". Benannt wurde "New Glenn" nach dem Astronauten John Glenn, der 1962 als erster US-Amerikaner die Erde in einem Raumschiff umkreiste.

Wofür soll "New Glenn" eingesetzt werden?

Mit seiner neuen Schwerlastrakete will sich Blue Origin zu einer Art Logistikdienstleister in der Erdumlaufbahn entwickeln. So hat das Unternehmen bereits mehrere Deals mit Kunden abgeschlossen, darunter auch der NASA. Aber auch für eigene Projekte, wie zum Beispiel die von Blue Origin geplante Raumstation "Orbital Reef", soll "New Glenn" als Kurier dienen.

Blue Origin plant außerdem, mit "New Glenn" mehr als 3.000 Satelliten des Amazon-Projekts "Kuiper" in die Erdumlaufbahn zu befördern. Die Satelliten sollen Breitband-Internetverbindungen über das All anbieten, ähnlich dem bereits etablierten Starlink-Netzwerk von SpaceX.

An Bord der jetzt gestarteten "New Glenn" sollten ursprünglich zwei NASA-Raumsonden zur Untersuchung des Mars transportiert werden. Wegen Verzögerungen bei der Entwicklung der Rakete kam es jedoch nicht dazu. Stattdessen transportiert die "New Glenn" nun an ihrer Spitze den Prototypen eines neuen Raumfahrzeugs in den Orbit. Dieser "Raumschlepper" mit eigener Energieversorgung und eigenem Antrieb namens "Blue Ring" soll dabei helfen, Satelliten und Nutzlasten auf ihre Umlaufbahn zu bringen oder neu zu betanken.

Ende der SpaceX-Dominanz im All?

Ob die Schwerlastrakete von Blue Origin mit der Raketenflotte von SpaceX mithalten kann, hängt vom Preis pro Kilogramm Fracht ab. Dieser ergibt sich aus den Kosten für den Raketenstart und der Beladungsmenge. "New Glenn" transportiert mit 45 Tonnen zwar weniger Nutzlast in den Orbit als ihre Konkurrenz-Rakete "Falcon Heavy", die für 64 Tonnen ausgelegt ist. Die "Falcon Heavy" ist aber nur beim Transport von Lasten bis zu 30 Tonnen auch wiederverwendbar und spart damit Startkosten. Wieviel ein Start der “New Glenn” kostet, hat Blue Origin noch nicht bekannt gegeben.

Darüber hinaus testet SpaceX bereits eine weitere Schwerlastrakete. Das "Starship" kann 120 Tonnen Nutzlast transportieren. Außerdem sollen bei ihm beide Raketenstufen wiederverwendbar sein. Das könnte weitere Kosten sparen. Wird die Zweitstufe nicht wiederverwendet, steigt die Nutzlast sogar auf 250 Tonnen. SpaceX hat sich das ambitionierte Ziel gesteckt, bis 2026 fünf unbemannte Missionen mit dem "Starship" zum Mars zu absolvieren.

Sorgen um seine dominante Marktposition im Weltraum muss sich SpaceX daher in nächster Zeit vermutlich nicht machen. Für das Jahr 2025 hat Musk auf X mehr als 150 Starts der "Falcon 9" angekündigt. Für die "New Glenn" sind gerade einmal zehn Starts angedacht.

Trotzdem könnte die Konkurrenz durch die "New Glenn" das Weltraumgeschäft beleben. Ob das Unternehmen von Jeff Bezos das Kräfteverhältnis ernsthaft aus dem Gleichgewicht bringen kann, muss sich erst noch zeigen.