Fünf unbemannte Missionen Musk nimmt den Mars ins Visier Stand: 23.09.2024 09:52 Uhr

Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX will mit seinem Raumschiff Starship bis 2026 rund fünf unbemannte Missionen zum Mars durchführen. Gelingt der Plan, sollen in vier Jahren bemannte Flüge folgen.

Der US-Raumfahrtkonzern SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk will mit seinem Raumschiff Starship in den nächsten zwei Jahren rund fünf unbemannte Missionen zum Mars durchführen. Das kündigte der Konzernchef auf seiner Social-Media-Plattform X an.

Mit den unbemannten Missionen solle die Zuverlässigkeit von Landungen auf dem Mars getestet werden, hatte Musk bereits Anfang des Monats mitgeteilt. "Wenn diese Landungen gut verlaufen, werden die ersten bemannten Flüge zum Mars in vier Jahren stattfinden", prognostizierte er. Musk geht davon aus, dass eine sich selbst versorgende Stadt auf dem Mars in 20 Jahren möglich ist.

Zeitplan letztlich ungewiss

Bereits Anfang September hatte Musk erklärt, dass die ersten Flüge zum Mars in zwei Jahren starten würden, "wenn sich das nächste Transferfenster zwischen Erde und Mars öffnet". Mars und Erde müssen in einer bestimmten Konstellation zueinander stehen, damit die Reisezeit mit rund sechs Monaten relativ kurz ist.

Der Zeitplan für bemannte Missionen hänge vom Erfolg der unbemannten Flüge ab und könnte bei erfolgreichen Landungen in vier Jahren erfolgen. Bei Schwierigkeiten würden sich die bemannten Missionen um weitere zwei Jahre verschieben, so der Tech-Milliardär.

Musk will mit Starship ein zuverlässiges Raumschiff entwickeln, das Menschen und Fracht zum Mond und später zum Mars befördern soll.

NASA ist vorsichtiger

Für die NASA, die mit SpaceX kooperiert, ist das Ziel von Musk ambitioniert. Die US-Raumfahrtbehörde rechnet damit, dass eine bemannte Landungsmission auf dem Mars erst im Jahr 2040 realistisch ist. Auch die NASA peilt eine bemannte Basis auf dem Mars an.

Zunächst will die NASA aber als Vorbereitung zum ersten Mal seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen auf den Mond bringen. Eine Mondbasis soll die Grundlage für Missionen zum Mars bilden.

Eine eigentlich für November 2024 geplante bemannte Mondumrundung musste die NASA allerdings gerade wegen Problemen mit Rakete und Raumschiff auf September 2025 verschieben, die geplante bemannte Mondlandung auf September 2026.