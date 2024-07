Kritik an neuem Gesetz in Kalifornien Musk kündigt Umzug von Space X und X nach Texas an Stand: 17.07.2024 08:46 Uhr

Die Zentralen von SpaceX und X sind bislang in Kalifornien. Firmenchef Musk hat nun angekündigt, sie nach Texas zu verlegen. "Letzter Tropfen" für die Entscheidung war laut Musk ein Gesetz, das mit Wirtschaft nichts zu tun hat.

Tech-Milliardär Elon Musk verlegt auch den Sitz seiner Weltraumfirma SpaceX und der Online-Plattform X von Kalifornien nach Texas. Zur Begründung verwies Musk auf ein kalifornisches Gesetz, das Schulen in Kalifornien verbietet, Lehrer dazu zu zwingen, Eltern über mögliche Veränderungen in der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität von Schülern zu informieren.

Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom hatte das Gesetz am Montag unterzeichnet. Musk bezeichnete das Gesetz bei X als letzten Tropfen, der zum Umzug geführt habe.

Musk steht politisch auf Position der amerikanischen Rechten und wetterte unter anderem gegen die ärztliche Betreuung von Jugendlichen, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren.

SpaceX hatte die Zentrale bisher in Hawthorne im Großraum Los Angeles - auch wenn große Teile der Anlagen samt Startrampen bereits in Texas beheimatet waren. Dieser aus dem Boden gestampfte Ort mit dem Namen Starbase soll künftig auch der Hauptsitz der Firma sein.

Elon Musk will den Hauptssitz seiner Weltraum Firma SpaceX von Kalifornien nach Texas verlegen.

Auch X-Zentrale soll umziehen

Musk kündigte zudem an, die Zentrale seines Onlinedienstes X von San Francisco nach Austin in Texas zu verlegen. Musk verband die Ankündigung mit einem Seitenhieb gegen die Stadt, die vor allem in konservativen politischen Kreisen im Niedergang gesehen wird. Er habe genug davon gehabt, sich vor "Banden gewalttätiger Drogenabhängiger" wegzuducken, nur um ins Gebäude zu kommen, schrieb Musk bei X. Der Tech-Milliardär wird stets von mehreren Leibwächtern begleitet und muss nur ein paar Meter zwischen Auto und dem Gebäudeeingang gehen.

San Francisco gilt als eine der US-Städte, die derzeit ein besonders großen Problem mit Obdachlosigkeit und Drogenabhängigkeit haben. In bestimmten Straßen der Innenstadt ist diese Problem auch sehr sichtbar.

Musk ist auch Chef des Elektroauto-Herstellers Tesla - und ließ die Firma bereits aus Palo Alto im kalifornischen Silicon Valley ebenfalls nach Austin umziehen. Er war unter anderem unzufrieden mit den Lockdowns zu Beginn der Corona-Pandemie, die auch die Produktion in Teslas Stammwerk im kalifornischen Fremont zeitweise lahmlegten.