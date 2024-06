Abkühlung durch Wetterphänomen Nach El Niño kommt La Niña Stand: 03.06.2024 15:27 Uhr

Nach zahlreichen Hitzerekorden in aller Welt erwarten Meteorologen Abkühlung durch das Wetterphänomen La Niña. Dies bedeute aber keine Pause bei der langfristigen Erwärmung durch den Klimawandel.

Nach zahlreichen Hitzerekorden in aller Welt in den vergangenen Monaten erwartet die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) Abkühlung durch das Wetterphänomen La Niña. Das derzeitige Wetterphänomen El Niño nähere sich offenbar seinem Ende, erklärte die WMO in Genf.

El Niño brachte Rekordtemperaturen

El Niño hat seit Mitte vergangenen Jahres weltweit zu Rekordtemperaturen und Extremwetter geführt. Nun ist laut WMO mit La Niña in den kommenden Monaten kühleres Wetter zu erwarten. An der langfristigen Erderwärmung infolge des menschengemachten Klimawandels ändere dies jedoch nichts, betonte die UN-Organisation.

El Niño Der Begriff El Niño kommt aus dem Spanischen und bedeutet Junge, Knabe - oder in diesem Fall Christkind. Peruanische Fischer prägten den Begriff für das Wetterphänomen, weil sie es in der Regel zur Weihnachtszeit zu spüren bekommen. Das Wetterphänomen tritt alle drei bis vier Jahre auf. Es dauert etwa neun bis zwölf Monate und sorgt nicht nur für eine Erwärmung der Meeresoberfläche im südlichen Pazifik, sondern auch für einen kurzfristigen Anstieg der globalen Temperaturen und eine Zunahme von Wetterextremen.

Abkühlung durch La Niña

Als La Niña wird eine Abkühlung der Meeresoberfläche in weiten Teilen des Pazifik in Verbindung mit Wind, Regen und Luftdruckveränderungen bezeichnet. In vielen Gebieten, vor allem in den Tropen, kehrt das Wetterphänomen die Auswirkungen des Phänomens El Niño um.

La Niña Nach dem Abklingen eines El Niño folgt häufig die entgegengesetzte Anomalie, genannt La Niña (das Mädchen). Dabei kühlt die Meeresoberfläche in großen Teilen des tropischen Pazifiks ab.

Laut WMO liegt die Wahrscheinlichkeit für La-Niña-Wetterbedingungen zwischen Juli und September bei 60 Prozent, für die Zeit zwischen August und November beträgt sie 70 Prozent. Gleichzeitig seien die Aussichten für einen erneuten El Niño in diesen Monaten mit einer Erwärmung der Meeresoberfläche verschwindend gering.

2023 heißestes Jahr seit Aufzeichnungsbeginn

Seit Beginn der jüngsten El-Niño-Phase im Juni vergangenen Jahres waren jeden Monat neue Temperaturrekorde gemessen worden, weltweit war 2023 das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Der jüngste El Niño erreichte laut WMO im Dezember seinen Höhepunkt und war einer der fünf stärksten seit Aufzeichnungsbeginn.

Keine Pause beim Klimawandel

Insgesamt erwartet die WMO wegen der Nutzung fossiler Energien weiter steigende Temperaturen. "Das Ende von El Niño bedeutet keine Pause beim langfristigen Klimawandel, denn unser Planet wird sich wegen der aufheizenden Treibhausgase weiter erwärmen", warnte die stellvertretende WMO-Generalsekretärin Ko Barrett. Die WMO dringt daher darauf, bis 2027 weltweit Frühwarnsysteme für Extremwetter aufzubauen.