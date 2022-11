Neue Vogelarten entdeckt Farbenprächtig - und bislang unbekannt Stand: 30.10.2022 08:47 Uhr

Leuchtendes Gefieder, blau-gelbe Brust: In Indonesien haben Zoologen auf abgeschiedenen Inseln neue Arten tropischer Vögel entdeckt. Die Forscher sprechen von "aufregenden Erkenntnissen", die wichtig für das Verständnis der Evolution seien.

Auf abgelegenen Inseln Indonesiens haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehrere neue Arten tropischer Nektarvögel entdeckt. Das geht aus einer neuen Studie hervor, die im "Zoological Journal of the Linnean Society" veröffentlicht wurde. Demnach identifizierten Zoologen des Trinity College Dublin in Zusammenarbeit mit einem indonesischen Forscherteam unter anderem den bisher unbekannten "Wakatobi-Nektarvogel" - auch "Cinnyris infrenatus" genannt.

Das Männchen ist gekennzeichnet durch seine leuchtend blau-gelbe Brust - die Brust des Weibchens ist nur gelb. Die Art lebt auf der Inselgruppe Wakatobi östlich von Sulawesi.

Ohne blaue Brust: ein weiblicher Wakatobi-Nektarvogel aus Indonesien. Bild: Nicola Marples, David Kelly/Trinity College Dublin/dpa

"Aufregende Erkenntnisse"

Die Forscher untersuchten zudem Exemplare, die bislang den "Grünrücken-Nektarvögeln" ("Cinnyris jugularis") und "Seiden-Nektarvögeln" ("Leptocoma sericea") zugerechnet wurden. Dabei fanden sie heraus, dass einzelne Individuen bisher unbekannten Spezies angehören.

Somit stellten etwa "Grünrücken-Nektarvögel" eine Superspezies dar, die in mindestens vier Arten aufgeteilt werden müsse, so die Studie. "Diese aufregenden Erkenntnisse haben wichtige Auswirkungen auf unser Verständnis der Evolution in dieser artenreichen Region", hieß es.

Untersuchungen zu DNA und Gesang

Die Studie habe unter anderem die DNA, Gesangsaufnahmen sowie Körpermaße und Flügellängen berücksichtigt - und gezeigt, dass die Familie der Nektarvögel noch weit vielfältiger ist als bisher angenommen, erklärte Hauptautor Fionn Ó Marcaigh. "Es ist erstaunlich, dass es in dieser Region (...) immer noch Arten gibt, die darauf warten, entdeckt zu werden", sagte er.

Ich bin begeistert, dass wir die Liste der bekannten Arten aus diesem wunderbaren Teil der Welt erweitert haben.

Inseln mit eigenen Evolutionsprozessen

Die Wakatobi-Inseln seien als wichtiges Vogelgebiet anerkannt - dennoch hätten sie bis vor Kurzem nur "wenig ornithologische Aufmerksamkeit" bekommen, heißt es in der Studie. Hauptautor Ó Marcaigh erklärte außerdem: "Kleine, isolierte Inseln wie diese haben ihre eigenen Evolutionsprozesse - und diese bringen oft einzigartige Arten hervor, wie im berühmten Fall der Galápagos-Inseln."

Tropische Vögel ähneln Kolibris

Nektarvögel - oder Sunbirds auf Englisch - leben in den Tropen von Afrika bis Australien. Sie ähneln den amerikanischen Kolibris. Männliche Nektarvögel haben oft ein helles Gefieder mit schillernden und metallischen im Sonnenlicht glänzenden Federn. Das Gefieder dieser Tiere werde von Zoologen bereits seit Hunderten Jahren untersucht, um Arten zu benennen, so die Autoren. Derzeit seien etwa 140 Arten anerkannt.