analyse Copernicus-Klimareport 1,5-Grad-Marke 2024 erstmals überschritten Stand: 10.01.2025 04:00 Uhr

Der DWD hat es bereits gemeldet, jetzt bestätigt auch der Klimawandeldienst Copernicus: 2024 war das wärmste Jahr seit 1850. Erstmals lag die globale Durchschnittstemperatur 1,6 Grad über dem vorindustriellen Niveau.

Von Stefan Laps, ARD-Wetterkompetenzzentrum

Der menschengemachte Klimawandel schreitet mit beispielloser Geschwindigkeit voran. Erst 2023 verbuchten die Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes allein hierzulande das wärmste Jahr seit Messbeginn - und 2024 übertrifft auch diesen Rekord. Die Erderwärmung findet auf unserem gesamten Erdball statt, nicht nur vor unserer Haustür.

"Jedes Jahr des letzten Jahrzehnts gehörte zu den zehn wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen", sagt Samantha Burgess, stellvertretende Direktorin des Copernicus-Klimawandeldienstes. "Diese hohen globalen Temperaturen haben zusammen mit den Rekordwerten des atmosphärischen Wasserdampfs im Jahr 2024 zu noch nie dagewesenen Hitzewellen und starken Regenfällen geführt, die Millionen von Menschen in Not bringen."

Wärmstes Jahr seit Aufzeichnungsbeginn

Am Copernicus Climate Change Service, kurz C3S oder Copernicus-Klimawandeldienst, sind weltweit zahlreiche führende Organisationen zur Wetter- und Klimaüberwachung beteiligt. Sowohl Copernicus als auch die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) bestätigen, dass 2024 global das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, sprich seit 1850, war. Mit einer durchschnittlichen Lufttemperatur unseres Planeten in rund zwei Meter Höhe von 15,10 Grad Celsius war 2024 noch mal 0,12 Grad wärmer als der vorherige Rekordhalter 2023. Es war das wärmste Jahr für alle kontinentalen Regionen mit Ausnahme der Antarktis und Australasiens.

Da 2023 schon das wärmste Jahr seit 125.000 Jahren war und 2024 noch mal wärmer ausfiel, trifft dieser Vergleich auch auf das vergangene Jahr zu. Der Weltklimarat IPCC greift dabei auf Messwerte aus Quellen wie Eisbohrkernen, Baumringen und Korallenablagerungen zurück.

Faktencheck

2024 war zudem das erste Kalenderjahr, welches global 1,6 Grad wärmer war als das vorindustrielle Niveau von 1850 bis 1900. Im Rahmen des Pariser Abkommens wurde eine Begrenzung der Erderwärmung von 1,5 Grad festgelegt, allerdings in einem Zeitraum von mindestens 20 Jahren. Diese Grenze haben wir noch nicht überschritten. Die hohen Werte unterstreichen jedoch, dass die globalen Temperaturen stärker ansteigen als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit.

Der Copernicus-Klimawandeldienst rechnet für seine Untersuchungen mit "maps without gaps". Das heißt, er errechnet für die Orte zwischen Messstationen Zahlen. Rechnungen anderer Experten, die nur Messwerte nehmen, liegen etwas unter 1,6, aber auch weit über 1,5 Grad.

Ein neuer Rekord für die tägliche globale Durchschnittstemperatur wurde am 22. Juli 2024 mit 17,16 Grad aufgestellt. Darüber hinaus erreichte 2024 die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur ein Rekordhoch von 20,87 Grad. Dieser Wert liegt 0,51 Grad über dem Durchschnitt von 1991 bis 2020.

Seit den 1980er-Jahren erwärmt sich Europa doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt und ist damit der sich am schnellsten erwärmende Kontinent der Erde.

El Niño nur ein Faktor

Hohe Meeresoberflächentemperaturen waren einer der wichtigsten Faktoren für die hohen globalen Temperaturen in den Jahren 2023 und 2024. Einer der Faktoren war El Niño, der seinen Höhepunkt im Dezember 2023 erreichte. Er beeinflusste die globalen Temperaturen auch in der ersten Hälfte des Jahres 2024.

Selbst als El Niño endete und im äquatorialen Ostpazifik neutralere Bedingungen eintraten, verzeichneten viele Regionen weiterhin ungewöhnlich hohe Temperaturen der Meeresoberfläche.

Was ist El Niño? El Niño ist ein Klimaphänomen, das alle paar Jahre im Pazifischen Ozean auftritt und weltweit Wetterveränderungen verursacht. Normalerweise treiben Passatwinde warmes Oberflächenwasser Richtung Australien und Südostasien, während kaltes Wasser an der Küste von Südamerika liegt. Bei El Niño schwächen sich die Passatwinde ab oder kehren sich um. Dadurch sammelt sich warmes Wasser an der Westküste Südamerikas. Dies verändert die normalen Wettermuster, nicht nur in den unmittelbaren Regionen, sondern auch weltweit.

Einer Studie des US-Forschungsinstituts "Climate Central" zufolge haben alle elf Hurrikane in der Hurrikansaison 2024 während der beispiellosen Meereserwärmung an Stärke zugenommen, und zwar um 14 bis 45 km/h bei den Windgeschwindigkeiten.

Klimabedingungen können extreme Wetterereignisse beeinflussen

Im Jahr 2024 wurden weltweit extreme Wetterereignisse beobachtet, die von schweren Stürmen und Überschwemmungen bis hin zu Hitzewellen, Dürren und Waldbränden reichten. Die zunehmende Häufigkeit und Intensität solcher Ereignisse stellen ein erhebliches Risiko für die Lebensgrundlagen der Menschen auf der ganzen Welt dar.

Einen Grund für die Zunahme und Intensität extremer Wetterereignisse sieht der Copernicus-Klimawandeldienst darin, dass die Gesamtmenge an Wasserdampf in der Atmosphäre 2024 ein Rekordhoch erreichte. Sie lag etwa 5 Prozent über dem Durchschnitt von 1991 bis 2020 und deutlich höher als 2023.

Diese reichliche Feuchtigkeit verstärkte das Potenzial für extreme Niederschlagsereignisse. In Kombination mit hohen Meeresoberflächentemperaturen trug sie auch zur Entwicklung schwerer Stürme, einschließlich tropischer Wirbelstürme, bei. Pro 1 Grad wärmere Luft sind 7 Prozent mehr Wasserdampf in der Atmosphäre.

Auswirkungen auf die Gesundheit

Hohe Temperaturen haben außerdem Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Sie können dazu führen, dass der Körper durch Überhitzung unter Stress gerät. Neben der Temperatur beeinflusst auch die Luftfeuchtigkeit den Hitzestress. Im Jahr 2024 gab es in vielen Teilen der Welt mehr Tage mit mindestens "schwerem Hitzestress" als im Durchschnitt.

Anhaltende Trockenperioden in mehreren Regionen schufen Bedingungen, die Waldbrände begünstigten. In ganz Amerika wurden großflächige und langanhaltende Waldbrände verzeichnet. Aktuell wüten in Kalifornien neuerlich verheerende Waldbrände. Zuvor war es dort monatelang trocken, und von Dezember bis März wäre in Kalifornien eigentlich Regenzeit.

Was die Kohlenstoffemissionen durch Waldbrände betrifft, verzeichneten Bolivien und Venezuela die höchsten Werte seit Beginn der Aufzeichnungen, während Kanada die zweithöchsten Werte verzeichnete.

Meereis wichtiger Indikator

Die Ausdehnung des Meereises in der Arktis und um die Antarktis ist ein wichtiger Indikator für die Stabilität des Erdklimas, das vom Klimawandeldienst Copernicus überwacht wird. Im Jahr 2024 lag die Ausdehnung des Meereises in diesen Regionen weit unter dem Durchschnitt.

Die Ausdehnung des antarktischen Meereises erreichte das zweite Jahr in Folge Rekord- oder nahezu Rekordtiefs. In der Arktis lag die Ausdehnung des Meereises bis Juli nahe am Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020, fiel aber in den folgenden Monaten deutlich darunter. Auf ihrem jährlichen Tiefstand im September war die monatliche Ausdehnung die fünftniedrigste in der Satellitenaufzeichnung.

Immer mehr Treibhausgase in der Atmosphäre

Der wichtigste Faktor für die Entwicklung vieler wichtiger Klimaindikatoren im Jahr 2024 war der Anstieg der globalen Temperatur, der hauptsächlich auf die zunehmende Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre zurückzuführen ist, eine Folge menschlicher Aktivitäten. Die Steigerungsrate von Kohlendioxid war höher als in den letzten Jahren.

„Im Jahr 2024 erreichten die Treibhausgase in der Atmosphäre die höchsten jemals in der Atmosphäre gemessenen Jahreswerte", sagt Laurence Rouil, Direktorin des Copernicus-Atmosphärenüberwachungsdienst. "Unsere Daten zeigen eindeutig einen stetigen globalen Anstieg der Treibhausgasemissionen, die nach wie vor die Hauptursache für den Klimawandel sind."

Auswirkungen auch in Europa

Auch die Menschen in Europa und in Deutschland erlebten 2024 ein Jahr mit zahlreichen Wetterkapriolen. Das heißt, auch hierzulande wirkt sich die menschengemachte Erderwärmung enorm aus. Wir erinnern uns an die verheerenden Überschwemmungen in Teilen Österreichs, Polens, Ungarns und der Slowakei im Herbst, wo zum Teil mehr als 400 Liter Regen pro Quadratmeter fielen. Auch das Saarland, Teile Baden-Württembergs und Bayerns waren im Sommer von extremen Regenmengen betroffen. Der Februar war hierzulande fast sieben Grad wärmer als normal.

Copernicus-Direktor Carlo Buontempo kommentiert: "Die Menschheit hat ihr Schicksal selbst in der Hand, aber die Art und Weise, wie wir auf die klimatische Herausforderung reagieren, sollte auf Fakten beruhen. Die Zukunft liegt in unserer Hand - schnelles und entschlossenes Handeln kann den Verlauf unseres zukünftigen Klimas noch ändern."