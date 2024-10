Literaturnobelpreis 2024 Südkoreanerin Han Kang erhält Literaturnobelpreis Stand: 10.10.2024 13:47 Uhr

Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang. Das gab die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt. Die Entscheidung gilt als Überraschung, die 53-Jährige zählte nicht zum Favoritenkreis.

Sie erhält den renommiertesten literarischen Preis der Erde für "ihre intensive poetische Prosa, die sich historischen Traumata stellt und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens offenlegt", wie der Ständige Sekretär der Akademie, Mats Malm, bei der Bekanntgabe in der Stockholmer Altstadt sagte.

Man-Booker-Preisträgerin 2016

Han Kang wurde 1970 in Gwangju im Südwesten von Südkorea geboren. Im Alter von zehn Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Seoul. Sie studierte koreanische Literatur an der Yonsei-Universität. Ihr literarisches Debüt gab Han 1993 mit fünf Gedichten, darunter "Winter in Seoul", in der Winterausgabe der Zeitschrift "Literatur und Gesellschaft". Im Jahr darauf begann sie ihre erfolgreiche Karriere als Romanautorin. Bereits 1994 gewann sie mit "Roter Anker" einen Literaturwettbewerb in Seoul, weitere Auszeichnungen in Südkorea folgten.

Für ihren 2007 erschienene Roman "Die Vegetarierin" erhielt Han 2016 den renommierten britischen Man-Booker-Preis. Der Roman schildert die gewalttätigen Folgen, die sich für die Protagonistin aufgrund ihrer Weigerung, sich den Normen der Ernährung zu unterwerfen, ergeben.

Zu Hans weiteren Werken gehört unter anderem die Kurzgeschichtensammlung "Die Früchte meiner Frau" von 2000 und Romane wie "Deine Kalten Hände" aus dem Jahr 2002, "Weiß" (2016) und "Griechischstunden" (2011).

Erste südkoreanische Preisträgerin

Der Literaturnobelpreis ist derzeit mit elf Millionen Schwedischen Kronen (aktuell rund 967.000 Euro) dotiert und wird seit 1901 vergeben. Seither wurden 117 Auszeichnungen verliehen. Im vergangenen Jahr war der Literaturnobelpreis an den Norweger Jon Fosse gegangen. Im Jahr davor war mit der Französin Annie Ernaux ebenfalls ein großer Name der Weltliteratur zur Nobelpreisträgerin erklärt worden. Han Kang ist die 18. Frau, die den Literaturnobelpreis erhält und die erste Südkoreanerin.

Die letzten deutschen Preisträger waren Herta Müller vor 15 und Günter Grass vor 25 Jahren, der letzte deutschsprachige der Österreicher Peter Handke vor fünf Jahren.

Die Gala für die diesjährigen Preisträger findet traditionell am 10. Dezember in Schwedens Hauptstadt Stockholm statt, dem Todestag Alfred Nobels.