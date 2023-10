Bekanntgabe in Stockholm Nobelpreis für Physik geht an drei Teilchenforscher Stand: 03.10.2023 12:20 Uhr

Den Nobelpreis für Physik teilen sich in diesem Jahr Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L'Huillier für ihre Erforschung der Welt der Elektronen in Atomen und Molekülen. Krausz ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching.

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L'Huillier für ihre Forschungen im Bereich der Elektronendynamik ausgezeichnet, wie das zuständige Gremium des Karolinska-Instituts in Stockholm mitteilte.

Agostini arbeitet an der französischen Aix-Marseille-Universität, L'Huillier an der schwedischen Universität von Lund. Der österreichisch-ungarische Physiker Krausz forscht an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching.

Forschung im Attosekunden-Bereich

Konkret geht es bei der Auszeichnung um "experimentelle Methoden zur Erzeugung von Attosekunden-Lichtimpulsen für die Untersuchung der Elektronendynamik in Materie". Die Forscher hätten Attosekunden-Lichtimpulse erzeugt, die kurz genug sind, um Schnappschüsse von den extrem schnellen Bewegungen der Elektronen zu machen, erklärte die Akademie.

L'Huillier habe einen neuen Effekt durch die Wechselwirkung von Laserlicht mit Atomen in einem Gas entdeckt. Agostini und Krausz hätten gezeigt, dass dieser Effekt genutzt werden könne, um kürzere Lichtblitze zu erzeugen, als zuvor möglich war.

Eine Attosekunde ist ein Millardstel einer Millardstel Sekunde - das entspricht dem Verhältnis einer Sekunde zum Alter des Universums.

Nachfolger von Einstein

Der Nobelpreis ist mit elf Millionen Schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) dotiert und gilt international als einer der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr waren der französische Physiker Alain Aspect, der amerikanische Experimentalphysiker John Clauser und der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger für ihre Arbeit im Bereich der Quantenmechanik mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet worden.

Als bekanntester Träger des Physik-Nobelpreises gilt Albert Einstein, der ihn für seine Arbeit zum fotoelektrischen Effekt erhielt.