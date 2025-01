Bis zu 150 Meter lange Fährten "Jurassic Highway" in England entdeckt Stand: 02.01.2025 16:57 Uhr

Auf einem Steinbruch in England haben Forscher eine atemberaubende Entdeckung gemacht: die größte Fundstätte von Dinosaurierspuren des Landes mit rund 200 Abdrücken. Die Wissenschaftler vermuten in der Nähe noch mehr Spuren.

In Großbritannien haben Forscher Hunderte von Dinosaurierspuren auf dem Boden eines Steinbruchs in Oxfordshire freigelegt. Die längste ununterbrochene Fährte ist über eine 150 Meter lang, wie die University of Oxford mitteilte. Sie stamme vermutlich von einem bis zu 18 Meter langen Pflanzenfresser, einem Sauropoden der Art Cetiosaurus.

Die freigelegten Fährten sind bis zu 150 Meter lang

Insgesamt fanden die Wissenschaftler aus Oxford und Birmingham fünf solch ausgedehnter Fährten, darunter auch markante Abdrücke des rund 9 Meter großen Fleischfressers Megalosaurus mit seinen drei Zehen. Mit rund 200 bisher freigelegten Abdrücken handele es sich um die größte Fundstätte dieser Art in Großbritannien und eine der größten weltweit, so die Forscher.

"Diese Spuren bieten einen außergewöhnlichen Einblick in das Leben der Dinosaurier," sagte Professor Kirsty Edgar von der University of Birmingham. Die Forscher erhofften sich dadurch Einblicke in die Bewegungen der Dinosaurier und die tropische Umgebung, in der sie damals lebten, so Edgar.

Mitarbeiter des Steinbruchs entdeckte die Spuren

Die Forscher schätzen, dass die Dinosaurierspuren etwa 166 Millionen Jahre alt sind und damit aus dem Mitteljura stammen. Mehr als 100 Mitarbeitende waren an der Freilegung im Sommer des vergangenen Jahres beteiligt. Auf dem weitläufigen Gelände des Steinbruchs vermuten die Wissenschaftler noch weitere Fährten.

Zunächst war ein Mitarbeiter des Steinbruchs auf die Spuren aufmerksam geworden. Er habe "ungewöhnliche Stöße" gefühlt, als er mit einem Bagger Lehm abtragen wollte. Daraufhin wurden die Wissenschaftler von dem Fund in Kenntnis gesetzt.