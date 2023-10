Behörde in Baden-Württemberg warnt Gefälschtes Diabetes-Medikament im Umlauf Stand: 06.10.2023 07:43 Uhr

Eine Behörde in Baden-Württemberg warnt vor "erheblichen Gefahren" wegen Fälschungen des Diabetes-Medikaments Ozempic. Die Spritzen seien möglicherweise bundesweit im Umlauf und an vom Original abweichenden Farben erkennbar.

Eine Behörde hat vor Fälschungen des Diabetes-Medikaments Ozempic gewarnt. Von den Fälschungen gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit "erhebliche Gesundheitsgefahren" aus, teilte das Regierungspräsidium Freiburg in Absprache mit dem Stuttgarter Sozialministerium mit. Es sei nicht auszuschließen, dass sich mehrere gefälschte Packungen in Deutschland im Umlauf befinden. Falls gefälschte Medikamente auftauchten, müssten diese in eine Apotheke gebracht werden.

Ozempic wird als Injektion unter die Haut gespritzt. Die Originalpräparate des Herstellers Novo Nordisk seien nicht gefährlich. Sie seien von den Fälschungen optisch leicht zu unterscheiden, schreibt das Regierungspräsidium und verbreitet Fotos dazu. Bei der Originalspritze ist der drehbare Ring im hinteren Bereich demnach hellblau. Bei der Fälschung ist er grau. Der Injektionsknopf am Ende der Spritze ist im Original grau und bei der Fälschung blau.

In Deutschland liegt die Überwachung des Arzneimittelverkehrs bei den jeweils zuständigen Behörden der Bundesländer. Sie können für deutschlandweit vertriebene Fälschungen Warnungen aussprechen.