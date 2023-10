eilmeldung Verkündung in Stockholm Quantenpunkt-Forscher bekommen Chemie-Nobelpreis Stand: 04.10.2023 12:10 Uhr

Der Nobelpreis für Chemie geht an drei in den USA tätige Wissenschaftler: Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov - für die Entdeckung und Entwicklung von Quantenpunkten. Verwendet werden sie in modernen Bildschirmen oder auch in der Chirurgie.

Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov sind für die Entdeckung und Entwicklung sogenannter Quantenpunkte mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet worden. Die in den USA tätigen Forscher haben in den 1980er- und 1990er-Jahren wichtige Grundlagen für diesen Bereich der Nanotechnologie geschaffen, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mitteilte.

Quantenpunkte werden unter anderem in modernen Bildschirmen, LED-Lampen und auch in der Tumor-Chirurgie verwendet. Die auch künstliche Atome genannten Strukturen sind winzig klein und haben sehr einzigartige physikalische Eigenschaften. Sie sind für den Einsatz in der sogenannten Optoelektronik interessant, beispielsweise in Displays, Photovoltaikanlagen und in Quantencomputern.

Vorab Medienberichte über Preisträger

Die Namen der Preisträger waren Stunden vor der offiziellen Verkündung bereits durchgesickert, Medien berichteten übereinstimmend darüber. Die Sprecherin der Schwedischen Akademie der Wissenschaften versicherte daraufhin allerdings, dass die Entscheidung noch nicht gefallen sei.

Der Nobelpreis ist mit elf Millionen schwedischen Kronen (rund 920.000 Euro) dotiert, die Vergabe findet am 10. Dezember in Stockholm statt.

Die diesjährige Nobelpreis-Saison startete am Montag mit der Bekanntgabe der Preisträger für Medizin. Gestern folgten die Preisträger im Bereich Physik, darunter auch der in München forschende ungarisch-österreichische Physiker Ferenc Krausz. Morgen folgt der Nobelpreis für Literatur, am Freitag der Friedensnobelpreis und am Montag die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften.