"2023 BU" kürzlich erst entdeckt Asteroid kommt Erde ungewöhnlich nah 26.01.2023

So groß wie ein Lastwagen und so nah wie kaum jemals zuvor wird der Asteroid "2023 BU" an der Erde vorbeirasen - in nur 3600 Kilometern Höhe am Südzipfel Südamerikas. Die Gefahr eines Einschlags besteht laut NASA nicht.

Außergewöhnlich nah zieht in der Nacht zum Freitag ein Asteroid an der Erde vorbei. Den erddichtesten Punkt seiner Bahn erreiche der "2023 BU" genannte Himmelskörper am frühen Freitag um 01.27 Uhr deutscher Zeit, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Dann rauscht der etwa Lieferwagen-große Asteroid in lediglich 3600 Kilometer Höhe an der Südspitze Südamerikas vorbei.

Es besteht laut NASA nicht das Risiko eines Einschlags. Zum Vergleich: Geostationäre Satelliten haben rund 35.000 Kilometer Entfernung zur Erde, die Raumstation ISS rund 400 Kilometer. Es werde aller Voraussicht nach allerdings eine der dichtesten Annäherungen an die Erde, die jemals aufgezeichnet wurden, so die NASA.

Selbst wenn der Weltraum-Brocken der Erde noch ein ganzes Stück näher käme, würde voraussichtlich nichts passieren. Nach Ansicht von Forschern würde der Großteil des Asteroiden in der Atmosphäre verglühen. Einige der größeren Stücke könnten als Meteoriten niedergehen.

Erst vor wenigen Tagen entdeckt

Erst vor einigen Tagen wurde der Himmelskörper entdeckt - vom Amateurastronom Gennadi Borissow am Margo-Observatorium auf der Krim.

Borissow machte sich bereits 2019 einen Namen, als er mit einem selbstgebauten Teleskop einen Kometen entdeckte, der auf seiner Reise aus der Tiefe des Weltraums unser Sonnensystem durchkreuzte. Der Komet 2I/Borisov erregte damals weltweites Interesse unter Astronomen.