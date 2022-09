Britische Steuersenkungspläne Warum Ökonomen so entsetzt sind Stand: 28.09.2022 15:09 Uhr

Der IWF hat das milliardenschwere Steuersenkungsprogramm der britischen Regierung ungewohnt deutlich kritisiert. Auch andere Ökonomen reagieren entgeistert. Und sie haben gute Gründe dafür.

Von Angela Göpfert, tagesschau.de

So deutliche Worte findet der Internationale Währungsfonds (IWF) selten: Angesichts der hohen Inflation in Großbritannien seien "große und ungezielte Finanzpakete" im Augenblick nicht zu empfehlen, so ein IWF-Sprecher. "Die Art und Weise der britischen Maßnahmen wird außerdem sehr wahrscheinlich die Ungleichheit vergrößern." Der IWF regt daher an, die Steuerpläne anzupassen - besonders jene für die Topverdiener.

Größte Steuersenkung seit 1972

Stein des Anstoßes sind die erheblichen Steuersenkungen, welche der neue britische Finanzminister Kwasi Kwarteng Ende der vergangenen Woche angekündigt hatte. Danach soll unter anderem der Spitzensteuersatz von 45 auf 40 Prozent und der Eingangssteuersatz von 20 auf 19 Prozent gesenkt werden.

Die Regierung schätzt, die Steuerzahler mit diesen Maßnahmen bis ins Steuerjahr 2026/27 um rund 45 Milliarden Pfund (51,25 Milliarden Euro) zu entlasten. Das Institute for Fiscal Studies (IFS) spricht von der größten Steuersenkung seit 1972. Die neue Regierung von Premierministerin Liz Truss will dadurch das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Doch Ökonomen befürchten massive Kollateralschäden. Mit seiner Kritik steht der IWF jedenfalls nicht allein da.

Kritik von der Ratingagentur Moody's

Die Rating-Agentur Moody's betonte bereits am Freitag, große schuldenfinanzierte Steuersenkungen könnten sich negativ auf die Bonitätsnote des Landes auswirken. Zweifel von Investoren könnten am Ende zu höheren Finanzierungskosten führen und damit die Aufnahme von Schulden erschweren.

Dabei ist die britische Regierung auf den Kapitalmarkt angewiesen, sollen die Maßnahmen doch über neue Schulden finanziert werden. Auf eine Gegenfinanzierung, etwa durch eine Besteuerung von Zufallsgewinnen der Energiekonzerne, verzichtet die Tory-Regierung bewusst.

Hohe Neuverschuldung wie in Kriegszeiten

Premierministerin Truss hofft nämlich, dass sich die Steuersenkungen finanziell selbst tragen, indem diese die Wirtschaft anheizen und dem Staat so höhere Steuereinnahmen bescheren. Einzig Experten wollen an diese Mär nicht so recht glauben. Tatsächlich hatten sich ähnliche Hoffnungen in der Wirtschaftsgeschichte schon häufiger als trügerisch erwiesen, so etwa in den USA der 1980er Jahre.

Entsprechend scharf fällt denn auch die Kritik von Ökonomen wie den Großbritannien-Experten der DB Bank Research aus. Chef-Stratege Jim Reid merkte an, dass Truss den Trend zu einer Neuverschuldung verstärke, wie dies früher nur bei Kriegen der Fall gewesen war.

"Diese Maßnahmen belasten den Staatshaushalt in den nächsten fünf Jahren mit insgesamt etwa 160 Milliarden Pfund", rechnen die Volkswirte der Commerzbank vor. "Auf das Jahr umgerechnet sind dies etwa 1,25 Prozent des Brutto-Inland-Produkts (BIP)."

Ganz mieses Timing?

Für viele Ökonomen kommen die britischen Steuersenkungspläne überdies zur Unzeit. Sie verweisen auf die rekordhohe Inflation: Die heftig gestiegenen Energiepreise hatten die Teuerung im Vereinigten Königreich auf rund zehn Prozent nach oben getrieben. Ein solches Niveau wurde zuletzt Anfang der 1980er Jahre beobachtet.

Im Gesamtjahr 2022 dürfte die Inflationsrate bei 7,4 Prozent liegen - und damit so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zuletzt hatte die Jahresteuerung 1991 mit 7,5 Prozent einen ähnlich hohen Wert erreicht.

Angst vor weiter steigenden Preisen

Zugleich herrscht auf dem britischen Arbeitsmarkt nahezu Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 3,6 Prozent, die Zahl der offenen Stellen auf Rekordniveau. Das schürt unter Fachleuten Ängste vor so genannten Zweitrundeneffekten in Form einer Lohn-Preis-Spirale: Steigen nämlich die Löhne als Reaktion auf eine hohe Inflation zu stark, kann das in der Folge die Preise weiter nach oben treiben.

"Zwar dient ein Gutteil der Ausgaben dazu, den Energiepreisschock zu mildern und senkt daher kurzfristig erst einmal die Teuerungsrate. Die Haushalte dürfte einen Teil dieser Entlastung aber anderweitig ausgeben, was den Nachfragedruck wohl hochhält und einen weiteren Rückgang der Inflation daher vermutlich zumindest bremst", warnen die Commerzbank-Ökonomen Bernd Weidensteiner und Christoph Balz.

Bekommt Großbritannien aber seine Inflation nicht in den Griff, so droht eine Verschärfung der ohnehin schon prekären wirtschaftlichen Lage in dem Land: Die jüngsten Prognosen der Bank von England deuten darauf hin, dass Großbritannien wegen der Energiekrise und der hohen Inflation bereits in einer Rezession steckt.

"Truss-Schock": Pfund auf Rekordtief

Doch nicht nur Ökonomen haben auf die Pläne der britischen Regierung mit Entsetzen reagiert. Die "Trussonomics" lösten an den vergangenen Tagen auch Schockwellen an den Finanzmärkten und einen Ausverkauf beim Pfund aus. Die britische Devise stürzte am Montag auf ein Rekordtief von 1,0327 Dollar.

Die Experten der Commerzbank sprechen von einem "Truss-Schock". "Offenbar sehen viele Marktteilnehmer das Risiko fiskalischer Dominanz", erklären die Ökonomen Weidensteiner und Balz. Die Anleger fürchten also, dass die Bank of England gezwungen sein könnte, die eigentlich zur Inflationsbekämpfung nötigen Zinsanhebungen zu verzögern oder abzuschwächen, um die Finanzierung der steigenden Staatsschulden sicherzustellen.

Nun liegt es an der Bank of England

Das Einzige, was eine weitere Abwertung des Pfunds verhindern könnte, wären nun aggressive Zinserhöhungen der Bank of England (BoE), ist daher DB-Research-Experte George Saravelos überzeugt.

Die BoE teilte Anfang der Woche mit, "nicht zu zögern" und - wenn nötig - weitere Schritte zu ergreifen. Ob es die britischen Notenbanker tatsächlich schaffen, sich vom fiskalischen Druck zu befreien und den Fokus auf die Inflationsbekämpfung zu legen, wird sich auf der nächsten BoE-Sitzung im November zeigen.

Der heutige Tag lässt an der Entschlossenheit der britischen Währungshüter allerdings etwas zweifeln: So sah sich die BoE zur Wochenmitte gezwungen, sich mit zeitlich begrenzten Käufen von Staatsanleihen gegen die jüngsten Turbulenzen am Finanzmarkt zu stemmen. In der Folge gingen die Renditen zurück, während am Markt zugleich erste Vorwürfe der Staatsfinanzierung laut wurden.