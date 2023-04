Warnstreik Die Flugzeuge bleiben am BER am Boden Stand: 24.04.2023 04:04 Uhr

Wochenendzuschläge und bessere Entlohnung von Überstunden: Darüber verhandelt die Gewerkschaft Ver.di diese Woche mit Luftsicherheitsunternehmen. Um Druck aufzubauen, legen Beschäftigte am Hauptstadtflughafen BER heute ihre Arbeit nieder.

Am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) hat der Warnstreik beim Sicherheitspersonal begonnen. Ab 3.30 Uhr legten zahlreiche Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle die Arbeit nieder.

Die Gewerkschaft Ver.di will mit dem Ausstand den Druck auf den Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) erhöhen, mit dem sie über Zuschläge für ungünstige Arbeitszeiten etwa am Wochenende verhandelt. Zudem wird über Regeln zur Entlohnung von Überstunden gestritten.

"Wir fordern den BDLS noch einmal nachdrücklich auf, am 27. und 28. April ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen und nicht weiter auf Zeit zu spielen, sonst drohen weitere Streiks im Luftverkehr im Mai und an Pfingsten", sagte Ver.di-Vorstandsmitglied Wolfgang Pieper.

Starts und Landungen fallen aus

Die Aktion am Hauptstadtflughafen reiht sich ein in eine inzwischen lange Liste an Streiks vor allem im Verkehr in den vergangenen Wochen. Zuletzt wurden vergangene Woche die Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden Flughäfen bestreikt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft legte zudem am Freitag stundenlang den Bahnverkehr bundesweit lahm.

Am BER werden durch den Ausstand heute keine Starts von Passagierflügen möglich sein, wie die Flughafengesellschaft vorab wissen ließ. Auch ein Teil der geplanten Landungen fällt aus.

Ob Flugzeuge ankommen werden, entscheide die jeweilige Fluglinie, sagte ein Flughafensprecher. Die Fluggäste seien aufgerufen, sich bei den Fluggesellschaften über ihre Reisen zu informieren.