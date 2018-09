Recyclingregister LUCID Keiner soll sich drücken

Die Deutschen sind Europameister in Sachen Verpackungsmüll. Und auch beim Recycling drücken sich zu viele Unternehmen. Ein neues Register soll das ändern.

Von Eckart Aretz, tagesschau.de

Das neue Verpackungsregister LUCID ist Teil des Verpackungsgesetzes, das am 1. Januar 2019 in Kraft tritt. Es verpflichtet diejenigen, die Verpackungen herstellen oder in Verkehr bringen, sich zu registrieren und anzugeben, welche Mengen von Verpackung sie herstellen oder in Verkehr bringen. Für diese Mengen müssen sie dann Lizenzgebühren an eines der Dualen Systeme zahlen, die das Recyceln von Verpackungen in Deutschland organisieren. Das übergeordnete Ziel der Bundesregierung: "Wir müssen weniger Plastik in den Verkehr bringen", so Bundesumweltministerin Svenja Schulze im ARD-Morgenmagazin. Und das Plastik, das doch in den Verkehr komme, müsse recycelbar sein und wiederverwertet werden.