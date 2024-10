Tourismus So viele Übernachtungen wie noch nie im August Stand: 11.10.2024 11:04 Uhr

Der August hat dem Tourismus in Deutschland einen Übernachtungsrekord beschert. Vor allem bei den Gästen aus dem Ausland wurde eine Zunahme registriert. Zudem trugen Campingplätze zum neuen Höchstwert bei.

Im August haben in Deutschland so viele Touristen übernachtet wie noch nie. Die Zahl der Übernachtungen in- und ausländischer Gäste stieg auf 59 Millionen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Dies sei ein Höchststand und übertreffe den Wert aus der Vor-Corona-Zeit im Juli 2019.

Im Vergleich zum August vorigen Jahres war es ein Plus von 3,3 Prozent. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg um 5,7 Prozent auf 10,1 Millionen und die von inländischen Gästen kletterte um 2,8 Prozent auf 48,9 Millionen.

Zu dem Rekordwert trug dem Statistikamt zufolge vor allem die Zunahme von Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen bei. Hier wurde im August ein Rekordwert von 9,7 Millionen Übernachtungen erfasst. Der bisherige Bestwert von 9,5 Millionen Übernachtungen stammt aus dem August 2022.

Mehr Gäste aus dem Ausland

Im gesamten Zeitraum von Januar bis August wurden insgesamt 339,3 Millionen Übernachtungen verbucht - ein Plus von 2,0 Prozent im Jahresvergleich. Die Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise Stellplätzen.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg dabei um 1,2 Prozent auf 281 Millionen, bei den Gästen aus dem Ausland gab es ein Plus von 6,4 Prozent auf 58,2 Millionen.