Hohe Spritkosten Ryanair will Ticketpreise erhöhen Stand: 26.09.2022 09:23 Uhr

Der Billigflieger Ryanair geht davon aus, dass Flugtickets der Airline in den kommenden Jahren um ein Viertel teurer werden. Auch andere Gesellschaften haben mit Inflation und höheren Kerosinpreisen zu kämpfen.

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair will ihre Ticketpreise vor dem Hintergrund steigender Spritpreise anheben. "Der durchschnittliche Preis für ein Ryanair-Ticket dürfte in fünf Jahren von 40 auf 50 Euro steigen", sagte Deutschland-Chef Andreas Gruber der Nachrichtenagentur dpa.

Die Airline sichere sich mit Finanz-Termingeschäften gegen steigende Ölpreise ab und kaufe günstig Kerosin auf Vorrat, doch könne man steigende Spritpreise nicht komplett abfedern, sagte Gruber, der auch Chef der Ryanair-Tochtergesellschaft Laudamotion ist. In der Wirtschaftskrise sieht sich die Airline unterdessen gegenüber teureren Konkurrenten im Vorteil. "In der Rezession werden mehr Menschen auf den Ticketpreis achten."

Mit den angekündigten Preiserhöhungen ist Ryanair nicht allein. Die größte deutsche Airline Lufthansa hat in den vergangenen Monaten bereits von teureren Tickets profitiert und für das weitere Jahr höhere Flugpreise angekündigt. "Wir werden nicht wieder heruntergehen zu den Niveaus, die wir vor der Pandemie gesehen haben", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr Mitte September. Tickets etwa für neun, zehn oder 20 Euro anzubieten, sei unverantwortlich gewesen, sagte er mit einem Seitenhieb auf die Konkurrenz der Billigflieger. "Wir werden in den nächsten Jahren sehr stabile oder vielleicht sogar steigende Ticketpreise sehen."

Flugreisen schon deutlich teurer als 2019

Im Interview mit dem Fernsehsender CNBC sagte auch William Walsh, Generaldirektor des Weltflugverbands IATA, dass Flugtickets aufgrund mangelnder Raffineriekapazitäten und der finanziellen Lage der Fluggesellschaften teurer werden könnten.

Im Sommer 2022 waren die Preise für Flugreisen ins Ausland bereits im Vergleich zum Jahr 2019 gestiegen, wie eine Analyse des Vergleichsportals Check24 ergab. Während 2019 noch im Schnitt 165 Euro für einen Flug nach Spanien fällig wurden, waren es in diesem Jahr 272 Euro - ein Preisanstieg von etwa 65 Prozent. Inflation, steigende Kerosinpreise und eine hohe Nachfrage verteuerten die Preise auch für Flüge nach Italien oder Portugal um mehr als 50 Prozent.

Die Luftverkehrsbranche war in diesem Sommer geprägt gewesen von Chaos an vielen Airports, reihenweise abgesagten Flügen, langen Warteschlangen an Schaltern und verlorenen Gepäckstücken. Dennoch sehe er eine "ungebrochen große Vorfreude auf Urlaubsreisen", sagte Ryanair-Manager Gruber. Die Fluglinie habe den Einbruch der Passagierzahlen in der Corona-Pandemie hinter sich gelassen. Im laufenden Geschäftsjahr (April 2022 bis März 2023) werde Ryanair in Europa gut 166 Millionen Passagiere befördern, 115 Prozent des Niveaus vor der Corona-Krise (149 Millionen). Im kommenden Geschäftsjahr sollten die Passagierzahlen auf 185 Millionen steigen und auf 2026 dann auf 225 Millionen, so Gruber.

Ein Drittel weniger Passagiere als 2019/2020

In Deutschland hat Ryanair die Pandemie-Einbußen aber noch nicht kompensiert: Dort erwartet Europas größter Billigflieger im aktuellen Geschäftsjahr laut Gruber 14,7 Millionen Passagiere, etwa ein Drittel weniger als 2019/2020. "Wir arbeiten laufend daran, diese Lücke zu schließen und sehen hier noch viel Potenzial."

Ryanair unterhält hierzulande 25 Jets an sieben Basen und fliegt weitere sechs Airports an. Die Airline konzentriert sich wegen der niedrigeren Gebühren auf Regionalflughäfen wie Baden-Baden, Nürnberg oder Memmingen anstatt auf Metropolen. "Wir stehen für weiteres Wachstum ständig in Gesprächen mit bestehenden und potenziell neuen Flughafen-Partnern", sagte Gruber. Eine Rückkehr an den Flughafen Frankfurt am Main, den Ryanair im Frühjahr im Streit über Start- und Landegebühren verlassen hat, sei hingegen derzeit kein Thema, sagte Gruber. "Ein Engagement in Frankfurt macht aktuell keinen Sinn." Zuvor hatte der Manager eine Rückkehr in wenigen Jahren nicht kategorisch ausgeschlossen.