Rekordpreis für E10 Noch nie war Benzin so teuer Stand: 02.02.2022 11:04 Uhr

Autofahrer zahlen für Superbenzin der Sorte E10 in Deutschland einen Rekordpreis. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostet ein Liter inzwischen 1,712 Euro. Auch Diesel ist so teuer wie nie zuvor.

Über neun Jahre lang hatte das Rekordhoch von 1,709 Euro für einen Liter Superbenzin der Sorte E10 vom 13. September 2012 Bestand. Doch nun ist der Preis auf einen neuen Höchststand gestiegen. Gestern kostete ein Liter E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,712 Euro, wie der ADAC heute mitteilte. Damit wurde das alte Allzeithoch um 0,3 Cent übertroffen.

Diesel kostete am Dienstag 1,640 Euro pro Liter - auch dies ist ein neuer Rekord. Der Kraftstoff hatte in den vergangenen Monaten aber bereits immer wieder Höchststände erreicht.

Ölpreise auf mehrjährigen Höchstständen

Hintergrund der anziehenden Spritpreise sind die Preissteigerungen am Ölmarkt. So war der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent jüngst über die Marke von 90 Dollar geklettert und hatte einen siebenjährigen Höchststand markiert.

Die Erwartung eines anhaltend stabilen Ölverbrauchs hatten die Preise beflügelt. Anleger rechnen nicht damit, dass die Omikron-Welle die Nachfrage deutlich schmälern wird. Sie gehen von eher milden Auswirkungen auf die globale Konjunktur aus. Bricht die Produktion etwa der Industrie ein, werden weniger Rohstoffe benötigt - und die Preise sinken tendenziell.

Ukraine-Konflikt und schwacher Euro als Preistreiber

Aktuell sorgen die politischen Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze für einen kräftigen Risikoaufschlag auf die Ölpreise. Russland ist einer der größten Erdölförderer der Welt.

Ein weiterer zusätzlicher Preistreiber an der Tankstelle sind die Entwicklungen am Devisenmarkt: So hat der Dollar zuletzt wegen der gestiegenen Zinserwartungen in den USA auf breiter Front zugelegt - auch zum Euro. Das verteuert Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollar-Raum - und damit auch die Spritpreise in Euro an der Tankstelle.

Gestiegener CO2-Preis hat kaum Auswirkungen

Darüber hinaus trägt auch der zu Jahresbeginn erneut erhöhte CO2-Preis zum teureren Sprit bei. Die zusätzlichen 5 Euro je Tonne machen sich pro Liter Kraftstoff aber laut ADAC gerade einmal mit etwa 1,5 Cent bemerkbar - je nach Kraftstoff und Biospritanteil.

Einen großen Teil des Kraftstoffpreises an der Zapfsäule machen Steuern und Abgaben aus. Bei Super E10 sind das auf dem aktuellen Preisniveau gut 27 Cent Mehrwertsteuer, knapp 65,5 Cent Energiesteuer sowie der Kohlendioxid-Preis, der bei E10 ohne Mehrwertsteuer je nach wirklicher Biospritbeimischung zwischen 6 und 7 Cent ausmacht.