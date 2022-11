Trotz angespannter Lage Österreich sieht keine Blackout-Gefahr Stand: 07.11.2022 18:56 Uhr

Der österreichische Netzbetreiber APG sieht wenig Gefahr für einen Strommangel im Winter und nur im Extremfall Risiken für die Versorgungssicherheit. Warum sehen die Stresstestergebnisse anders aus als in Deutschland?

Von Christoph Deuschle, tagesschau.de

Österreichs Bundesregierung und Netzbetreiber sehen keine erhöhte Gefahr eines Strommangels oder Blackouts in diesem Winter. Die Lage der Energiewirtschaft sei zwar angespannt, aber nicht kritisch, so Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) gemeinsam mit dem österreichischen Netzbetreiber APG (Austrian Power Grid).

Zu diesem Schluss kommt eine von APG selbst durchgeführte Sonderanalyse der Stromversorgung für diesen Winter. Dabei wurden mehrere Szenarien durchgespielt, ganz ähnlich wie bei den Stresstests für das deutsche Energienetz. Der nun veröffentlichten Analyse nach ist nur im Extremszenario mit einem spürbaren Strommangel zu rechnen. Einen Blackout hält der österreichische Netzbetreiber APG für ausgeschlossen.

Zu optimistisch?

Was stutzig macht: Das Szenario, das in der Analyse als das wahrscheinlichste eingestuft wird, wirkt bereits überholt. Der österreichische Netzbetreiber rechnet demnach mit keiner oder kaum Einschränkungen in der europäischen Gasversorgung, keinem nennenswerten Mehrverbrauch durch elektrische Heizgeräte und einer Wiederinbetriebnahme von drei Viertel der französischen Kernkraftwerke.

Gerade letztere sind aber weiter das Sorgenkind der europäischen Stromversorgung. Denn die französischen Kernkraftwerke sind zu erheblichen Teilen nicht betriebsbereit, werden gewartet oder es wurden unerwartete Schäden entdeckt. Mehr als die Hälfte der Reaktorleistung Frankreichs fehlte daher im Oktober. Von 61 Gigawatt Leistung waren lediglich rund 30 verfügbar. Zur Spitzenzeit im Januar wird laut APG-Vorstand Gerhard Christiner mit höchstens 40 Gigawatt gerechnet.

Erst vor zwei Monaten haben Frankreich und Deutschland sich auch wegen der schwierigen Lage in den französischen AKW öffentlichkeitswirksam Solidarität zugesichert. Frankreich hat Gas, das Deutschland im Winter brauchen könnte. Deutschland wiederum exportierte allein bis August mehr Strom nach Frankreich als in den Jahren 2019 und 2020 zusammen. Der Exportschlager Atomstrom aus Frankreich wurde damit vom deutschen Ökostrom abgelöst.

Was in Österreich anders ist

Einen klaren Vorteil hat Österreich aber gegenüber der deutschen Abhängigkeit von Gas und Kohle. Fast zwei Drittel des Stroms der Alpenrepublik kommen schon jetzt aus erneuerbaren Quellen, vor allem Wasserkraft aus Flüssen und Stauseen.

Die Lage ist hier zwar deutlich entspannter als beispielsweise in Italien, wo in diesem Sommer ganze Flüsse austrockneten. Oder in Frankreich, wo die Atomreaktoren durch Wassermangel und zu heiße Flüsse teils gedrosselt werden mussten. Aber auch in Österreich fiel die Stromproduktion aus Wasserkraft im ersten Halbjahr 2022 um rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie Daten des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme zeigen.

Weitere rund 20 Prozent seiner Energie erzeugt Österreich aus Gas - und damit ist in diesem Winter schwer zu kalkulieren. Die Speicher im Land sind voll. Aber ähnlich wie in Deutschland kann eine lange Kälteperiode das Blatt schnell wenden.

Bei einer Gasversorgung auf oder unter 60 Prozent der normalerweise üblichen Mengen, könnten auch Österreich in die Situation einer Lastunterdeckung kommen. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Sonderanalyse von APG. Dies würde aber zuerst eine Abschaltung großer Verbraucher bedeuten, ganz ähnlich wie in Deutschland.

Vom Exporteur zum Importeur

Noch etwas hat sich in Österreich in diesem Jahr geändert. Statt Strom zu exportieren, importierte das Alpenland jeden Monat Strom, vor allem aus Deutschland. Im Oktober waren das laut Bundesnetzagentur rund 450.000 Kilowattstunden am Tag. Damit ist Österreich 2022 laut dem Fraunhofer Institut voraussichtlich der zweitgrößte Abnehmer für deutschen Strom - nach der Schweiz und noch vor Frankreich.

Seit 2003 hat Deutschland jedes Jahr einen deutlichen Überschuss an Stromlieferungen in seine Nachbarländer gehabt. Vergangenes Jahr waren es 20 Milliarden Kilowattstunden. Dieses Jahr dürfte der Export nochmals deutlich höher liegen. Aktuell sind es rund 24 Milliarden Kilowattstunden.