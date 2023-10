Anreiz für Öffentlichen Verkehr Gratis Nahverkehr für 18-Jährige in Österreich geplant Stand: 18.10.2023 14:53 Uhr

In Österreich sollen junge Menschen ab dem kommenden Jahr zum 18. Geburtstag das österreichweit gültige Klimaticket erhalten. Sie können dann ein Jahr lang gratis Bus und Bahn nutzen.

Die österreichische Regierung will 18-Jährigen ein kostenloses Jahresticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stellen. Das sogenannte Klimaticket, mit dem unbegrenzt der Nah- und Fernverkehr genutzt werden kann, kostet im Normaltarif 1.095 Euro pro Jahr. Fahrgäste bis 25 und ab 65 Jahren zahlen 821 Euro.

Künftig sollen junge Menschen ab dem 18. Geburtstag drei Jahre Zeit haben, um das kostenlose Klimaticket in Anspruch zu nehmen. Dafür stellt die Koalition aus konservativer ÖVP und Grünen 120 Millionen Euro pro Jahr bereit, wie aus dem Budgetentwurf für 2024 hervorgeht.

Bahn-Fahren attraktiver machen

Mit der Gratis-Karte, die nächstes Jahr eingeführt werden soll, will die Regierung junge Menschen für öffentliche Verkehrsmittel begeistern. 18-Jährige seien in einer Lebensphase, "in der allerhand Entscheidungen anstehen und in der auch das Mobilitätsverhalten geprägt wird", sagte Klimaministerin Leonore Gewessler von den Grünen.

Neben dem Klimaticket für Reisen in Österreich wird auch auf europäischer Ebene versucht, Bahnreisen attraktiver zu machen: Im Rahmen des Programms "DiscoverEU" verlost die Europäische Union kostenlose Interrail-Tickets für 18-Jährige. 36.000 Gratisfahrscheine werden an Bürgerinnen und Bürger der EU-Staaten sowie Personen aus Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und der Türkei verlost.