Ortungsdaten gesammelt Millionenbuße für Google Stand: 15.11.2022 08:43 Uhr

Google hat in den USA Daten seiner Nutzer gesammelt, obwohl sich diese gegen die Weitergabe dieser Daten ausgesprochen hatten. Nun schloss das Unternehmen mit 40 US-Bundesstaaten einen teuren Vergleich.

Google und 40 US-Bundesstaaten haben sich auf die Zahlung von 391,5 Millionen Dollar geeinigt. Zuvor hatten Generalstaatsanwälte der Staaten eine Untersuchung zu irreführenden Datenschutzangaben des Suchmaschinenanbieters abgeschlossen.

Die Staatsanwälte kamen zu dem Schluss, dass Google weiter Ortungsdaten von Nutzern sammelte, auch nachdem diese sich dagegen entschieden hatten. Laut einer Mitteilung der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat Google den Nutzern zwar die Möglichkeit gegeben, die Speicherung ihrer Ortungsdaten abzulehnen. Sie seien jedoch nicht darauf hingewiesen worden, dass Google-Apps ebenfalls automatisch Positionsdaten erhoben.

Google gelobt Besserung

Google verpflichtete sich in der Vereinbarung mit den Generalstaatsanwälten auch, die Nutzer besser über die Sammlung ihrer Ortungsdaten und Möglichkeiten, dies abzustellen, zu informieren. Ein Google-Sprecher sagte der "New York Times", bei der Untersuchung sei es um bereits vor Jahren geänderte Verfahren gegangen. Die Millionenzahlung werde zwischen den Bundesstaaten aufgeteilt, so die Mitteilung.

Die Ermittlungen waren bereits 2018 nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AP im Jahr 2018 gestartet worden. Darin hatte AP aufgezeigt, dass der Standort von Nutzern auch dann noch von Google nachverfolgt wurde, wenn diese in den Einstellungen die Aufzeichnung ihres Standortverlaufs abwählten.

Wertvolle Daten für Vermarktung von Anzeigen

In den USA gilt der Vergleich als wichtiger Sieg für Verbraucher. Zudem ist es der größte Vergleich, der unter Beteiligung mehrerer Bundesstaaten im Bereich der Privatsphäre in den USA geschlossen wurde. Laut Google sind die Probleme bereits seit mehreren Jahren behoben. Die Standortnachverfolgung kann Unternehmen wie Google zum Beispiel bei der Vermarktung von digitalen Anzeigen helfen, da sie zielgenauere, auf den Nutzer bezogene Angebote ermöglicht.

Google, mit der Konzernmutter Alphabet im Hintergrund, war erst im Sommer mit einer Milliardenstrafe in der EU belegt worden. Das Gericht der EU hatte eine Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Höhe von 2,42 Milliarden Euro bestätigt. Das Gericht hatte festgestellt, dass Google seinen eigenen Shopping-Vergleichsdienst gegenüber konkurrierenden Diensten bevorzugt habe.