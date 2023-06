Konsumklima eingetrübt Inflation und Rezession verunsichern Verbraucher Stand: 28.06.2023 10:21 Uhr

Eine weiterhin starke Teuerung und die Konjunkturflaute haben zur Folge, dass sich viele Menschen weniger ausgabefreudig zeigen. Das deutsche Konsumklima hat sich verschlechtert.

Erstmals seit acht Monaten ist die Verbraucherstimmung in Deutschland wieder rückläufig. Der Konsumklimaindex, den das Konsumforschungsunternehmen GfK durch eine monatliche Befragung unter 2000 Personen ermittelt, hat seinen Anstieg beendet.

Überraschender Stimmungsknick

Aktuell liegt der Index für den Monat Juli bei minus 25,4 Punkten. Der für Vormonat Juni ermittelte Wert lag bei minus 24,4 Punkten. Experten hatten einen weiteren Anstieg auf minus 23,0 Zähler erwartet - der Stimmungsknick kam überraschend. "Die aktuelle Entwicklung der Verbraucherstimmung deutet darauf hin, dass die Konsumenten wieder stärker verunsichert sind", so GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Dazu beigetragen habe einerseits eine anhaltend hohe Teuerungsrate in Deutschland. Im Mai hatte die Inflation in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt bei 6,1 Prozent gelegen, nach 7,2 Prozent im April. Bis Februar dieses Jahres hatte die Teuerung noch mehr als acht Prozent gegenüber dem Vorjahr betragen.

Angst vor Einkommenseinbu ßen

Aber auch die Angst vor einer weiter stagnierenden oder gar schrumpfenden Wirtschaft in Deutschland dürfte die Verbraucherinnen und Verbraucher umtreiben. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland in diesem Jahr sinken wird. Das ifo-Institut etwa rechnet mit einem minus von 0,4 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt (BIP).

Bei den Verbrauchern geht dies mit einer geringeren Erwartungen hinsichtlich des eigenen Einkommens einher. Die privaten Haushalte gingen davon aus, dass sie in diesem Jahr angesichts der anhaltend hohen Inflation reale Einkommenseinbußen hinnehmen müssten. Entsprechend niedriger sei Ausgabefreudigkeit: "Das zeigt sich unter anderem darin, dass die Sparneigung in diesem Monat wieder zunimmt", so Bürkl.

Besserung ist den Marktforschern zufolge zunächst nicht in Sicht. Der private Konsum wird laut GfK in diesem Jahr schrumpfen und die Wirtschaft in Deutschland nicht anschieben Ein Lichtblick könne der Trend rückläufiger Inflationsraten sein. Zwar blieben Kaufkraftverluste bestehen, aber seien dann weniger gravierend als befürchtet.