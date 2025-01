Teuerung im Januar Inflation sinkt auf 2,3 Prozent Stand: 31.01.2025 14:33 Uhr

Die Inflationsrate in Deutschland ist im Januar überraschend zurückgegangen. Der Trend hat offensichtlich auch mit einer leichten Entspannung bei den Lebensmittel-Preisen zu tun.

Die deutsche Inflation ist zu Jahresbeginn etwas abgeflaut. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar um durchschnittlich 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt heute anhand seiner ersten Schätzung mitteilte. Im Dezember war die Teuerungsrate noch den dritten Monat in Folge gestiegen - und zwar auf 2,6 Prozent.

Im Januar hat es nun den ersten Rückgang gegeben nach drei Anstiegen in Folge. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit einer Stabilisierung auf dem Vormonatswert von 2,6 Prozent gerechnet. "Für Verbraucher beginnt das Jahr mit einer positiven Meldung: Der Anstieg der Verbraucherpreise ist etwas schwächer als erwartet. Preisermäßigungen bei Nahrungsmitteln und Pauschalreisen gegenüber Dezember 2024 haben dazu wesentlich beigetragen", so Michael Heise, Chefvolkswirt bei HQ Trust.

Energie billiger, Dienstleistungen teurer

Energie verbilligte sich im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,6 Prozent, im Dezember hatte sich ebenfalls ein Rückgang um 1,6 Prozent ergeben. Nahrungsmittel verteuerten sich im Vergleich zum Vormonat zwar um 0,8 Prozent, im Dezember hatte der Preisanstieg allerdings noch 2,0 Prozent gelegen.

Deutlich teurer wurden dagegen Dienstleistungen: Hier lag der Preisanstieg zu Jahresbeginn bei 4,0 Prozent, nach 4,1 Prozent im Dezember. Auch die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oft auch als Kerninflation bezeichnet, lag erneut deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank bei 2,9 Prozent.

Zwei-Prozent-Ziel in Sicht

Das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank für den Währungsraum ist zwei Prozent. Hier sehen Experten die Notenbank auf dem richtigen Weg: "In den kommenden Monaten dürfte die Inflation noch näher bei zwei Prozent liegen. Die Inflationsrate ist damit in Deutschland und im Euroraum insgesamt auf der Zielgeraden", so Silke Tober vom gewerkschaftsnahen IMK Institut.

Die EZB hat sich zuversichtlich gezeigt, dass sie im Laufe des Jahres ihr Ziel einer Inflationsrate von zwei Prozent nachhaltig erreichen wird. Die Zentralbank hatte gestern ihre Zinssenkungsserie fortgesetzt und könnte nach Einschätzung von Fachleuten dieses Jahr noch mehrfach nachlegen.