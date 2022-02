Avatar Oppenheim 08.02.2022 • 11:43 Uhr

Büro und Homeoffice

Regeln und Sicherheitsvorkehrungen sollten Mitarbeitende im Büro kennen. In den meisten Betrieben ist das Gang und Gebe, in anderen vernachlässigt und damit entstehen Gefahren, die der Arbeitsplatz dann mit sich bringt. Im Homeoffice gelten die gleichen Regeln und Sicherheitsstandard. Es scheiter aber oft daran, wenn VPN und gesicherte Zugänge fehlen oder vernachlässigt sind. Die Bedingungen in den Betrieben wie oben beschrieben wirken sich auch hier aus. Deshalb hören wir besser auf IT-Sicherheits-Fachfirmen und lassen uns in die empfohlenen Regelwerke einweisen und auf die Lücken, die manchmal nicht zu schließen sind, hinweisen. Wer gut geschult ist, macht weniger Fehler. Allerdings kommt mir der Alarm des TÜV-Verbandes ein wenig verspätet vor. Denn IT- und Sicherheit am Arbeitsplatz gehören seit Jahrzehnten zum Alltagsgeschäft eines gesunden Betriebes. Und Warnungen zu vielen Themen lesen und hören wir von Heise bis Vater oder Dataport und anderen. Man muss sie nur umsetzen.