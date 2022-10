Vor dem Weihnachtsgeschäft Konsumlaune stoppt Sinkflug Stand: 27.10.2022 09:57 Uhr

Rechtzeitig vor der anstehenden Weihnachtssaison hat sich die wegen der Inflation zuletzt eingebrochene Verbraucherstimmung wieder etwas stabilisiert. Doch die Konsumenten bleiben weiter vorsichtig.

Die Konsumlaune der Deutschen hat ihren durch die hohen Preise ausgelösten steilen Abwärtstrend vorerst gestoppt. Der im Oktober ermittelte Indexwert für das Konsumklima im November stieg zum Vormonat um 0,9 Punkte auf minus 41,9 Punkte, wie die Konsumforscher der GfK heute in Nürnberg mitteilten. Analysten hatten dagegen mit einem leichten Rückgang auf minus 42,3 Zähler gerechnet.

Nach einer längeren Phase mit zum Teil starken Rückgängen hat sich die Stimmung unter den Verbrauchern damit passend zum Weihnachtsgeschäft etwas beruhigt. Das dürfte insbesondere Einzelhändler freuen, die Ende November am Black Friday und Cyber Monday auf möglichst umsatzträchtige Verkaufstage hoffen.

Noch keine Trendwende abzusehen

Von einer Trendwende zu sprechen, ist laut den Marktforschern allerdings zu früh. "Solange die Inflation hoch bleibt und Zweifel an einer uneingeschränkten Energieversorgung bestehen, wird sich das Konsumklima nicht spürbar und nachhaltig erholen können", sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. Die Lage bleibt also weiter angespannt. In den vergangenen Monaten war die Verbraucherstimmung mehrmals nacheinander so schlecht ausgefallen wie noch nie seit der Erhebung des Konjunkturbarometers für Gesamtdeutschland 1991.

Nun verbesserte sich nach dem Absturz im Vormonat auf ein historisches Rekordtief auch die Einkommenserwartung im Oktober leicht. Mit einem Plus von 7,2 Punkten wurde jedoch nur ein Bruchteil der Vormonatsverluste wettgemacht: "Explodierende Energie- und Lebensmittelpreise vermindern die Kaufkraft der Einkommen der privaten Haushalte und sorgen für den anhaltenden Einkommenspessimismus."

Das hat auch Einfluss auf die Sparquote, die nach Angaben des Statistischen Bundesamts im ersten Halbjahr auf 11,1 Prozent gesunken ist. Die Preisanstiege machen "es aktuell für viele Haushalte immer schwerer, Geld auf die Seite zu legen und zu sparen", betonten die Statistiker in dieser Woche.

Darüber hinaus konnte sich auch die Anschaffungsneigung stabilisieren. Nachdem die Bereitschaft zum Kauf teurer Konsumgüter wie etwa Möbel, Computer oder Fernseher acht Monate in Folge Einbußen hinnehmen musste, legte sie nun wieder zu. Mit einem Plus von zwei Punkten erreicht das GfK-Teilbarometer für die Anschaffungsneigung -17,5 Punkte. Es liegt damit aber noch immer deutlich niedriger als während der Corona-Lockdowns in den vergangenen beiden Jahren.

Mehr als die Hälfte der Verbraucher schränkt Konsum ein

Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise müssen die Haushalte laut GfK-Experte Bürkl davon ausgehen, künftig wesentlich mehr finanzielle Mittel für das Heizen aufwenden zu müssen: "Dieses Geld fehlt damit für andere Anschaffungen und entsprechend wird die Konsumneigung auch in den kommenden Monaten niedrig bleiben."

Einer Umfrage des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) zufolge haben in den vergangenen zwölf Monaten 57 Prozent der Verbraucher ihren Konsum eingeschränkt. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozentpunkte. Die Konsumbereitschaft ist demnach auf den niedrigsten Wert seit 16 Jahren gesunken. Mehr als die Hälfte der Befragten berichtete zudem laut DSGV, dass sie sich künftig über die bisherigen Maßnahmen hinaus einschränken wollen.

Wenig Bewegung gab es bei den Konjunkturaussichten der GfK-Forscher. Der Indikator verlor 0,3 Zähler und sank damit auf -22,2 Punkte. "Die Verbraucher gehen davon aus, dass Deutschland in eine Rezession rutschen wird", erklärte Bürkl. Diese Sorge wird auch in den Führungsetagen der Wirtschaft geteilt, wie am jüngst weiter gesunkenen ifo-Geschäftsklimaindex abzulesen ist.