Hintergrund Steigende Energiepreise Was Gaskunden gegen den teuren Winter tun können Stand: 15.10.2021 11:56 Uhr

Viele Gasversorger heben die Preise an - einige haben ihren Kunden gar gekündigt. Doch der Wechsel auf billigere Anbieter wird immer schwerer. Was Verbraucher nun beachten sollten.

Von Notker Blechner, tagesschau.de

Für Haushalte, die mit Gas heizen, könnte der nächste Winter besonders teuer werden. Immer mehr Versorger wollen die Preise erhöhen. Laut Vergleichsportal Verivox haben 42 Gasanbieter für September, Oktober und November Preisanhebungen von durchschnittlich 13 Prozent angekündigt. "Wir erwarten im Herbst eine größere Gaspreiswelle", sagt Verivox-Energieexperte Thorsten Storck.

Womöglich noch schlimmer könnte es im kommenden Jahr werden. Dann dürften vermutlich noch mehr Versorger ihren Kunden zusammen mit der Jahresabrechnung Preissteigerungen ankündigen. Mehr als 30 Millionen Haushalte in Deutschland verfügen über einen Gasanschluss.

Geld sparen mit Anbieterwechsel

Seit Wochen empfehlen Energieexperten und Verbraucherschützer Gaskunden, im Zweifelsfall den Anbieter zu wechseln. Damit könnten sie mehrere hundert Euro im Jahr sparen, sagt Verivox-Sprecher Lundquist Neubauer. Es gibt in Deutschland über 900 Gasanbieter. Verbraucher können pro Postleitzahl durchschnittlich aus über 100 Tarifen wählen.

Sobald der Gasanbieter eine Preiserhöhung ankündigt, "haben Kunden ein Sonderkündigungsrecht", wie Energieexperte Hans Weinreuter von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz erklärt. Wichtig sei, das Schreiben des Gasversorgers sorgfältig zu prüfen. Häufig würden Preiserhöhungen im hinteren Teil oder im Kleingedruckten versteckt. Erst bei der Jahresabrechnung merke man dann, dass man sie akzeptiert habe.

Erste Versorger nehmen keine Neukunden mehr an

Der alljährliche spätherbstliche Anbieterwechsel könnte diesmal aber schwieriger werden als üblich. Denn die ersten Versorger lehnen aktuell Neukunden ab - zumindest vorerst. E.on hat am Mittwoch dieses Geschäft gestoppt. "Leider können wir Ihnen derzeit keine Erdgas-Produkte anbieten", teilte der Düsseldorfer Energieriese auf seiner Homepage mit. Man wolle zunächst ein Produkt konzipieren, das den aktuellen Entwicklungen auf den Gasmärkten gerecht werde.

E.on gehört zu den zehn größten Gasversorgern in Deutschland. Gemessen am Gasabsatz sind die Düsseldorfer die Nummer sieben - hinter Vattenfall, der Thüga-Gruppe, EWE und EnBW. Größter deutscher Gasanbieter waren zuletzt die Stadtwerke München.

EnBW und Entega vorerst nicht mehr auf Vergleichsplattform

Auch der E.on-Rivale EnBW hat seine Marketing-Aktivitäten für das Neukundengeschäft zurückgefahren. Das Unternehmen bat die Vergleichsplattform Verivox, seine Angebote vorübergehend aus der Vermittlung zurückzunehmen. Andere Versorger wie die Entega haben das ebenfalls getan. Das bestätigte Verivox-Sprecher Neubauer gegenüber tagesschau.de. "Wir gehen davon aus, dass es sich hier um eine kurzfristige Reaktion auf den Markt handelt", sagt er. Die Versorger könnten ihr Neukundengeschäft zeitnah wieder aufnehmen, sobald sie ihre Preise neu kalkuliert haben, vermutet Neubauer.

Vor allem Billig-Anbieter stecken im Dilemma: Sie könnten zwar viele Neukunden anlocken, haben aber zunehmend Zahlungsschwierigkeiten. Die Vervierfachung der Großhandelspreise hat sie hart getroffen.

Erste Insolvenzen von Billiganbietern

Immer mehr kleine Billig-Versorger kappen deswegen die Lieferungen und kündigen Verträge. So stellte die Deutsche Energiepool aus dem niedersächsischen Emsland ihre Gaslieferungen als einer der ersten Anbieter ein - zum Ärger vieler Kunden. Vor wenigen Tagen musste auch der Brandenburger Anbieter Otima aufgeben und Insolvenz anmelden.

Verbraucher, die den Gasanbieter wechseln wollen, sollten also genau hinschauen, ob das Unternehmen in guter finanzieller Verfassung ist. Sonst könnte ein böses Erwachen drohen. Bei der Deutschen Energiepool hätten Verbraucher misstrauisch werden können. Der Discount-Anbieter verlangte teilweise nur rund ein Cent pro Kilowattstunde. "So günstig kann kein Anbieter einkaufen", sagt Verbraucherschützer Weinreuter gegenüber tagesschau.de.

Örtlicher Grundversorger springt im Insolvenzfall ein

Immerhin ein Trost: Die Kunden von insolventen Gasversorgern müssen sich keine Sorgen machen, dass das Gas abgedreht wird. "Es ist gesetzlich geregelt, dass es zu keiner Versorgungslücke komm", erklärt Experte Weinreuter. Bei Problemen müsse immer der örtliche Grundversorger einspringen und eine Lieferung garantieren.

Auch andere nicht insolvente Versorger haben den Gashahn zugedreht. Laut "Bild"-Zeitung haben die Rheinische Elektrizitäts- und Gasversorgungsgesellschaft (mit Marken wie Immergrün, Meisterstrom und Idealenergie), Fuxx Sparenergie, Strogon sowie die Wunderwerk AG eine Vielzahl ihrer Verträge gekündigt. Verbraucher sind hier machtlos. "Bei so genannten Sonderverträgen - und das dürften die Mehrzahl der Verträge sein - gibt es keine Versorgungspflicht", so Verbraucherschützer Weinreuter. "Es herrscht hier Vertragsfreiheit." Der Versorger könne jederzeit unter Einhaltung der Kündigungsfrist den Vertrag aufkündigen.

Die Folgen für die Kunden sind dann schmerzhaft: Sie müssen in die Grundtarife wechseln, die oft deutlich teurer sind. Zudem entgeht ihnen der Jahresbonus.

Verträge mit kurzer Laufzeit empfehlenswert

Was sollten Gaskunden tun, wenn ihnen gekündigt wird? Dann ist es wichtig, schnell aus dem teuren Grundtarif rauszukommen - und einen neuen Vertrag mit einem Versorger abzuschließen. Verbraucherschützer raten, dabei keine zu langen Laufzeiten zu vereinbaren. Sie empfehlen ein Jahr als maximale Vertragsdauer, damit die Chance auf einen baldigen Wechsel zu einem günstigeren Anbieter gewahrt bleibt.

Wer glaubt, dass die Gaspreise auch im kommenden Jahr nach Ende des Winters weiter steigen, kann auch einen Vertrag mit zweijähriger Laufzeit abschließen. Eine längere Preisstabilität könne sich zurzeit durchaus lohnen, meint der Verivox-Experte Neubauer.