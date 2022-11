Bundesländer-Vergleich Wo Gas besonders teuer ist Stand: 07.11.2022 16:19 Uhr

Verbraucher müssen fürs Heizen immer mehr zahlen. Auf Jahressicht hat sich Gas bundesweit um 83 Prozent verteuert. Doch regional gibt es große Unterschiede, wie die Auswertung eines Vergleichsportals zeigt.

Der starke Anstieg der Gaspreise trifft deutsche Haushalte regional unterschiedlich stark. Einer aktuellen Auswertung des Vergleichsportals Verivox zufolge fiel der Preisanstieg besonders in Bremen, aber auch in Berlin weniger stark aus als in den Flächenländern. Am stärksten zogen demnach die Preise in Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen an.

Kosten für einen jährlichen Gasverbrauch von 20.000 kWh (in Euro) Bundesland Preis 11/2021 Preis 11/2022 Anstieg in Prozent Baden-Württemberg 1953 3500 79 Bayern 1880 3462 84 Berlin 1946 3121 60 Brandenburg 1935 3622 87 Bremen 1953 2800 43 Hamburg 1855 3173 71 Hessen 1944 3514 81 Mecklenburg-Vorpommern 2009 3480 73 Niedersachsen 1937 3551 83 Nordrhein-Westfalen 1966 3737 90 Rheinland-Pfalz 1973 3667 86 Saarland 2105 3561 69 Sachsen 2018 3739 85 Sachsen-Anhalt 2001 3851 92 Schleswig-Holstein 1889 3447 82 Thüringen 2007 3732 86

Quelle: Verivox

Preisanstieg in Bremen stark unter Bundesschnitt

Grund für regionale Preisunterschiede seien vor allem die verschiedenen Netzentgelte, erklärte Verivox. "In Bremen sorgt der sehr günstige Grundversorgungstarif des örtlichen Versorgers für bezahlbares Gas", so der Verivox-Energieexperte Thorsten Storck. Im kleinsten deutschen Bundesland legten die Verbraucherpreise für Gas so um 43 Prozent zu - viel weniger stark als in anderen Teilen Deutschlands.

Im Durchschnitt betrug die Verteuerung im Jahresvergleich 83 Prozent. In Berlin legten die Preise demnach um 60 Prozent zu, im Saarland um 69 Prozent und in Hamburg um 71 Prozent. Überdurchschnittliche Preissteigerungen gab es laut Verivox vor allem in Sachsen-Anhalt mit 92 Prozent und Nordrhein-Westfalen mit 90 Prozent. Auch in Brandenburg, Thüringen und Rheinland-Pfalz zogen die Preise überdurchschnittlich an.

In Sachsen-Anhalt zahlen Gaskunden am meisten

"Deutschlandweit kostet Gas aktuell 3558 Euro für einen Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden (kWh)", erklärte Verivox. Das Preisniveau in Bremen liegt deutlich darunter. Dort zahlen Verbraucher nach aktuellem Stand 2800 Euro pro Jahr. Auch Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein kostet das Heizen mit Gas weniger als im Bundesschnitt.

Klar darüber liegen dagegen die Preise in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Am meisten zahlen Haushalte in Sachsen-Anhalt mit 3851 Euro für einen Jahresverbrauch von 20.000 kWh. Verivox berücksichtigt für seinen Verbraucherpreisindex nach eigenen Angaben die Preise der örtlichen Grundversorger sowie die Neukundenpreise der wichtigsten überregionalen Versorger.