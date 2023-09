Nachlass des Queen-Sängers Mercurys Krone und Flügel werden versteigert Stand: 06.09.2023 15:11 Uhr

Mehr als eintausend Besitztümer des verstorbenen Queen-Frontmanns Freddie Mercury kommen in London unter den Hammer. Darunter auch der Stutzflügel, auf dem Mercury komponierte - und der legendäre "Königsmantel" samt Krone.

Das Auktionshaus Sotheby's versteigert von heute Abend an eine Woche lang mehr als 1.400 Gegenstände aus dem Nachlass von Queen-Sänger Freddie Mercury. Sotheby's rechnet dabei mit Einnahmen von mindestens sechs Millionen Pfund (knapp sieben Millionen Euro).

Allein 3,5 Millionen Euro soll der Stutzflügel bringen, der gleich am ersten Abend in der "Evening Auction" versteigert wird. Das Yamaha G2 Baby Grand Piano gehörte zu den Lieblingsstücken des 1991 gestorbenen Frontmanns. Auf ihm komponierte Mercury Klassiker wie "Bohemian Rhapsody" und andere Hits.

Zwischen Mantel, Krone und Champions

Zur Versteigerung angeboten wird auch Mercurys legendärer "Königsmantel" aus rotem Samt und Kunstfell samt dazugehöriger Krone, mit denen er die Fans auf der "Live Magic"-Tour 1986 begeisterte.

Neben der bekanntermaßen extravaganten Garderobe des legendären Sängers mit verschiedenen, zum Teil selbst entworfenen Bühnenoutfits der 70er und 80er Jahre stehen auch handgeschriebene Songtexte, Entwürfe und Notizen zur Auktion. Darunter auch ein bislang unbekannter Textentwurf zum Queen-Hit "We Are The Champions". Die neunseitige Handschrift könnte 200.000 bis 300.000 Pfund erzielen.

Viele Auktionsgegenstände erzielten online im Vorfeld Gebote, die den Schätzwert um ein Vielfaches übersteigen. Ein silberner Bartkamm von Tiffany & Co., der ursprünglich auf 400 bis 600 Pfund geschätzt wurde, stand am Dienstag bei 30.000 Pfund.

Mary Austin will Teil der Erlöse spenden

Nach Mercurys Tod im Jahr 1991 waren die von ihm in seinem Haus in London zusammengetragenen Besitztümer jahrzehntelang relativ unberührt geblieben. Zur Auktion gegeben werden sie nun von Mary Austin, einer der engsten Freundinnen von Mercury, die ihn auch in seinem Haus versorgte.

Mary Austin ist Mercurys einstige Lebenspartnerin, er schrieb den Song "Love Of My Life" für sie. Als der Queen-Frontmann sich zu seiner Homosexualität bekannte, trennten sie sich, blieben aber enge Freunde. Mercury vermachte Austin den Löwenteil seines Vermögens, darunter seine palastartige Villa in London. Dort lebt Austin bis heute mit ihrer Familie.

Einen Teil der Erlöse will sie dem von Mercurys Bandkollegen gegründeten Mercury Phoenix Trust und der Stiftung von Popstar Elton John stiften, die sich beide dem Kampf gegen Mercurys Todesursache AIDS widmen.