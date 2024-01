Luftfahrt Höhere Ticketsteuer im Flugverkehr Stand: 08.01.2024 12:57 Uhr

Die Ticketsteuer für Flugreisen steigt ab Mai deutlich. Fluggesellschaft dürfen sie an die Gäste weitergeben - Flugtickets könnten also schon bald teurer werden.

Auf Fluggesellschaften kommt ab Mai eine höhere Ticketsteuer zu. Konkret soll die Steuer ab dem 1. Mai 2024 steigen, je nach Endziel der Reise um fast ein Fünftel. Das bedeutet: Fielen 2023 für eine Flugreise innerhalb Deutschlands oder in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union noch 12,73 Euro pro Fluggast und Reise an, steigt die Ticketsteuer ab Mai auf 15,53 Euro. Für Flugreisen mit mehr als 6.000 Kilometer Entfernung fallen künftig statt 58,06 Euro nun 70,83 Euro je Fluggast an.

Das Kabinett beschloss nach dpa-Informationen eine sogenannte Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf, den die Koalitionsfraktionen nun in den Bundestag einbringen können. Die Erhöhung der Luftverkehrssteuer ist Teil des Maßnahmenpakets der Bundesregierung, um nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Milliardenlöcher im Haushalt zu stopfen.

400 Millionen Euro Mehreinnahmen

Die Bundesregierung erhofft sich von der höheren Steuer vor allem deutliche Mehreinnahmen: Lagen die Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer 2022 noch bei 1,1 Milliarden Euro, sollen durch die Steuereinnahmen durch die Luftverkehrssteuer im laufenden Jahr auf rund 1,5 Milliarden Euro steigen. In den Folgejahren rechnet die Bundesregierung mit Steuermehreinnahmen von etwa 580 Millionen Euro pro Jahr.

Die Ticketsteuer betrifft sämtliche Passagiere, die von deutschen Flughäfen abheben. Zahlen müssen die Aufschläge die Fluggesellschaften. Sie können die höheren Steuern aber an die Passagiere weitergeben - weshalb Experten davon ausgehen, dass die Ticketpreise für Flugreisende ab Mai steigen dürften.

Doch die Steuererhöhung könnte noch weiter Folgen haben: So kündigte etwa Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister vor wenigen Tagen an, Flüge, die wegen der Steuer unwirtschaftlich werden, auf den Prüfstand zu stellen. "Wenn wir von kleineren Flughäfen nur noch mit halb vollen Maschinen fliegen, müssen wir überlegen, ob wir bestimmte Flüge noch anbieten", sagte er der Zeitung "Welt".