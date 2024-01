Herkunftsangabe auf Fleischwaren Kennzeichnung reicht Verbraucherschützern nicht Stand: 31.01.2024 09:32 Uhr

Ab morgen gelten neue Regeln für die Herkunftsangaben auf Fleischwaren wie Steaks und Schnitzel. Verbraucherzentralen fordern aber weitergehende Infos auch bei verarbeiteten Lebensmitteln wie Wurst oder Pizza.

Von morgen an müssen bestimmte Fleischwaren mit einer Herkunftsangabe versehen sein. Das geht den Verbraucherzentralen nicht weit genug. Sie begrüßen zwar die Ausdehnung der verpflichtenden Herkunftsangaben für Fleisch im Supermarkt, fordern aber weitergehende Schritte.

Ramona Pop, Chefin des Bundesverbands, sagte, es müssten weitere Lücken geschlossen werden: "Auch bei verarbeiteten Lebensmitteln wie Wurst oder Salami-Pizza sollte die Herkunft des Fleischs gekennzeichnet werden", so die Verbraucherschützerin.

Außerdem fordern die Verbraucherzentralen auch Herkunftskennzeichnungen für die Gastronomie, in Kantinen und Restaurants. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten in der Speisekarte erkennen können, woher das Fleisch auf ihrem Teller stammt.

Standortvorteil für die Landwirte

Das Bundesagrarministerium hat eine Ausweitung auf die Gastronomie schon im Blick. Die Abstimmung eines Entwurfs in der Regierung ist für das Frühjahr angedacht, sagte ein Sprecher kürzlich. Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) vertritt überdies die Ansicht, mit den Herkunftsangaben könnten Verbraucher regionale Wertschöpfung und auch hohe Umwelt- und Tierschutzstandards unterstützen.

Ist das so? Verbraucherschützerin Pop sagte: "Die Herkunftskennzeichnung kann Rückschlüsse auf bessere Haltungs- und Produktionsbedingungen zulassen, wenn hierzulande die Tier-, Umwelt- und Arbeitsschutzstandards wesentlich angehoben werden." Dann hätten auch Landwirtinnen und Landwirte einen tatsächlichen Standortvorteil.

Was ab heute gilt

Der Hintergrund: Von heute an greifen für Supermärkte, Metzgereien, Hofläden und Wochenmärkte erweiterte Regeln. Die verpflichtende Herkunftskennzeichnung wird auch auf unverpacktes Fleisch von Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel ausgedehnt, wie eine Verordnung aus Özdemirs Ministerium festlegt.

Bei verpackter Ware gilt das schon, ebenso bei unverpacktem Rindfleisch. Anzugeben sind das Aufzucht- und das Schlachtland, und zwar mit kleinen Schildern an der Ware oder auch an Bildschirmen.

Ein Beispiel wäre: "Aufgezogen in: Frankreich. Geschlachtet in: Deutschland", wie das Ministerium erläuterte. Waren Geburt, Aufzucht und Schlachtung in einem einzigen Staat, kann es heißen "Ursprung: Deutschland". Wird überwiegend Fleisch gleicher Herkunft verkauft, reicht auch ein allgemeiner Hinweis im Laden. Also etwa ein gut sichtbarer Aushang: "Unser gesamtes Schweinefleisch in der Theke hat den Ursprung Deutschland."