faq Streik bei der Deutschen Bahn Was Reisende jetzt wissen müssen Stand: 15.11.2023 14:46 Uhr

Höchstens jeder fünfte ICE oder Intercity wird wegen des Bahnstreiks unterwegs sein. Worauf sollte man achten, wenn sich die Reise nicht verschieben lässt? Welche Rechte haben Bahnkunden? Antworten auf wichtige Fragen.

Wie viele Züge werden noch fahren?

Der Streik beginnt heute Abend um 22 Uhr und geht bis 18 Uhr am Donnerstag. Die Deutsche Bahn hat mitgeteilt, dass das Angebot an Fahrten in dieser Zeit stark reduziert wird. Für den Fernverkehr gibt es einen Notfallplan. "Für diese Fahrten setzt die DB längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können. Dennoch kann eine Mitfahrt nicht garantiert werden", so der Konzern.

Die Bahn spricht selber von einem "sehr begrenzten Angebot". Nach Angaben des Unternehmens fahren voraussichtlich weniger als 20 Prozent der Intercity- und ICE-Züge.

Im Regionalverkehr will die Deutsche Bahn eigenen Angaben zufolge ebenso versuchen, ein stark reduziertes Angebot auf die Schiene zu bringen. "In welchem Umfang dies möglich ist, unterscheidet sich regional stark. In jedem Fall wird es auch im Regionalverkehr massive Einschränkungen geben", teilte der Konzern mit.

Was ist mit den S-Bahnen?

Auch der S-Bahn-Verkehr in den Ballungsräumen wird massiv durch die Streiks beeinträchtigt. In der Hamburger S-Bahn werden bereits ab heute Abend um 20 Uhr Ausfälle erwartet, ab 22 Uhr wird der Betrieb komplett eingestellt. Für morgen ist ein Notbetrieb geplant. Auch die Berliner S-Bahn dürfte ihre Fahrten weitgehend einstellen.

Wo kann man sich über den Fahrplan informieren?

Die Bahn bittet Reisende, sich unbedingt vor Fahrtantritt online unter www.bahn.de oder in der Bahn-App zu informieren. Das Unternehmen hat aber auch eine Rufnummer eingerichtet (08000-996633), unter der sich betroffene Fahrgäste über die Auswirkungen informieren können.

Auf der Internetseite der Bahn und in der Smartphone-App "DB Navigator" informiert der Konzern darüber, welche Verbindung noch aufrechterhalten wird und ob es Alternativen gibt.

Wo werden die Auswirkungen am größten sein?

Darüber, in welchen Regionen die Beeinträchtigungen am stärksten sein werden, lasse sich vorab keine verlässliche Aussage treffen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn gegenüber tagesschau.de: "Wir rechnen auch damit, dass in einzelnen Regionen gar keine Züge mehr fahren können." Ebenfalls deutlich betroffen werde der Schienengüterverkehr sein.

Die Auswirkungen des Streiks sind auch deswegen so groß, weil die GDL nicht nur Lokführer dazu aufgerufen hat, die Arbeit niederzulegen - sondern auch Zugbegleiter, Werkstattbeschäftigte oder Fahrdienstleiter. Die Fahrdienstleiter der Bahn koordinieren den bundesweiten Schienenverkehr. Fehlen sie, können Züge aller Anbieter nicht fahren.

Was gilt für bereits gekaufte Fahrkarten?

Die Deutsche Bahn bittet Fahrgäste, während des Warnstreiks auf nicht unbedingt notwendige Reisen mit der Bahn zu verzichten oder die Reisen zu verschieben. Tickets für Fahrten heute oder am Donnerstag können laut DB auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Die Zugbindung sei aufgehoben. "Die Fahrkarte gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden", hieß es vom Konzern.

Zudem hätten Fahrgäste im Rahmen einer Sonderkulanz auch die Möglichkeit, die Reise vorzuverlegen und bereits im Laufe des heutigen Tages früher zu fahren, teilt das Unternehmen mit. Die Deutsche Bahn empfiehlt aber, die Reise möglichst früh anzutreten - damit sichergestellt ist, dass Reisende vor Streikbeginn um 22 Uhr am Zielort sind.

Welche Rechte haben Reisende?

Wenn ein gebuchter Zug wegen eines Streiks ausfällt, können Reisende den Verbraucherzentralen zufolge das Ticket stornieren und das Geld in Form eines Gutscheins oder als Auszahlung zurückverlangen. Kunden, die im Fernverkehr vom Bahnstreik betroffen sind und die Reise nicht verschieben können oder wollen, haben die Möglichkeit, bereits gebuchte Tickets und Sitzplatzreservierungen kostenfrei zu stornieren und sich den gesamten Reisepreis erstatten lassen, heißt es auch von der ARD-Rechtsredaktion.

Möglich ist das im DB-Reisezentrum. Für online gekaufte Tickets gibt es im Internet ein Antragsformular, das man über sein Kundenkonto auf der Bahn-Seite beziehungsweise über die Bahn-App aufrufen kann. Daneben ist auch die Antragstellung per Post über das Fahrgastrechteformular möglich.

Gibt es Entschädigung für Verspätungen?

Unabhängig vom Streik gelten generell bei Verspätungen die allgemeinen Fahrgastrechte. Ab 60 Minuten Verspätung am Zielbahnhof bekommen Bahnkunden einen Teil des gezahlten Fahrpreises zurück - 25 Prozent des Ticketpreises für die einfache Fahrt. Ab einer Verspätung von 120 Minuten gibt es 50 Prozent. Kunden können laut ARD-Rechtsredaktion wählen, ob sie sich die Verspätungsentschädigung als Gutschein oder als Geld auszahlen lassen.

Wer Fahrgastrechte geltend machen möchte, muss grundsätzlich keine Verspätungsbescheinigung vorlegen. Sämtliche Verspätungen oder Zugausfälle sind im Informationssystem der Deutschen Bahn erfasst und ausgewertet.

Welche Alternativen gibt es zur Bahn?

Wenn man trotzdem vereisen will oder muss, sind private Zuganbieter oder Fernbusse eventuell eine Möglichkeit. Nach Angaben etwa der Anbieter Flixbus und Flixtrain sollen Busse und Züge wie gewohnt unterwegs sein. Auf den meisten Strecken seien auch noch Tickets verfügbar, heißt es. Wegen der allgemeinen Beeinträchtigungen im Zugverkehr sind Ausfälle oder Verspätungen auch bei Privatbahnen jedoch nicht ausgeschlossen.

Außerdem können Reisende, die ihre Fahrt nicht verschieben können, im Internet nach Mitfahrtgelegenheiten suchen, die von zahlreichen Portalen angeboten werden. Auch der ADAC bietet eine Plattform für Pendler an, über die man eventuell eine Fahrgemeinschaft finden kann.

Drohen wegen des Bahnstreiks zusätzliche Staus?

Eher nicht. Verkehrsexperten gehen davon aus, dass sich zum Beispiel Pendler auf die Situation einstellen - und beispielsweise von vornherein im Homeoffice arbeiten.