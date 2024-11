Pläne der Bahn Sozialverband gegen Abschaffung analoger Fahrpläne Stand: 28.11.2024 09:13 Uhr

Müssen Bahnfahrer bald auf analoge Fahrplan-Aushänge an Bahnhöfen verzichten? Entsprechende Pläne sorgen für Unmut. Der Sozialverband VdK sieht eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die Ankündigung der Deutschen Bahn, auf gedruckte Ankunftspläne an Bahnhöfen zu verzichten, stößt auf Kritik von Sozial- und Fahrgastverbänden. "Die geplante Abschaffung von analogen Aushängen, auch wenn es bisher nur die Ankunftspläne betrifft, verschärft das Gefühl des Abgehängtseins", sagte Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Betroffen seien vor allem jene, die nicht durchgängig digital unterwegs seien - Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderungen und arme Menschen. Diese Entwicklung sei nicht nur ein Rückschritt für die Barrierefreiheit, sondern auch eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, warnte sie.

Menschen "ohne Not ausgeschlossen"

"Ohne Not werden Menschen von wichtigen Informationen ausgeschlossen." Digitale Alternativen seien zudem oft unzuverlässig oder auch unzugänglich, beklagte Bentele. "Barrierefreiheit für jeden Einzelnen und jede Einzelne sieht anders aus."

Auch der Fahrgastverband Pro Bahn plädiert für das Beibehalten der gedruckten Fahrpläne. "Wir sind der Meinung, die gedruckten Fahrpläne könnten ruhig noch weiter aushängen", so der Bundesvorsitzende Detlef Neuß. "Auf den Zugzielanzeigen gibt es zwar mehr Infos als früher, und es lässt sich auf Veränderungen sowie Störungen besser reagieren." Trotzdem nutzten viele Fahrgäste die Anzeigen nicht, sondern orientierten sich lieber in Ruhe an den Plänen.

Ab 15. Dezember keine Ankunftspläne mehr

Die Bahn hatte kürzlich angekündigt, vom 15. Dezember an zunächst auf die weißen Aushänge für die Ankunftspläne an den Bahnhöfen zu verzichten. Die gedruckten gelben Abfahrtspläne sollen vorerst Bestand haben. "Reisende benötigen verlässliche Informationen in Echtzeit", hieß es zur Begründung.

Die Ankunftszeit und das Ankunftsgleis erfahre man am Bahnhof am zuverlässigsten über die Monitore, die Live-Ankunftstafeln oder die dynamischen Anzeiger direkt am Bahnsteig. Außerdem seien die Informationen über das Internet und die App der Deutschen Bahn abrufbar.

Da die Papier-Aushänge von den Reisenden kaum genutzt würden, in der Datenpflege und im Druck jedoch hohen Aufwand verursachten, werde darauf verzichtet. Zunächst hatten die Stuttgarter Nachrichten und die Stuttgarter Zeitung darüber berichtet.