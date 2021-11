Bundesgerichtshof-Urteil Audi verliert erstmals bei Diesel-Klagen Stand: 25.11.2021 16:03 Uhr

Wusste einer der Audi-Verantwortlichen von der Manipulation der Dieselmotoren, die VW lieferte? Ja, befand das Oberlandesgericht München. Der Bundesgerichtshof bestätigte dieses Urteil nun. Das hat Folgen.

Von Klaus Hempel, ARD-Rechtsredaktion

Es ging um vier Fälle von Autokäufern, die Audi auf Schadenersatz verklagt haben. In allen Fällen war in den Audi-Fahrzeugen ein VW-Diesel-Motor mit illegaler Abgastechnik verbaut. Die entscheidende Frage, auf die es rechtlich ankommt, lautete: Hat irgend jemand von den Audi-Verantwortlichen von der Schummel-Software gewusst? In diesem Fall besteht ein Anspruch auf Schadenersatz.

SWR Logo Klaus Hempel

Richter billigen Argumentation der Vorinstanz

Die Vorinstanz, das Oberlandesgericht München, hatte dies bejaht. Es sei undenkbar, dass nicht zumindest einer der Verantwortlichen von Audi Kenntnis von der Abgastechnik hatte.

Der Bundesgerichtshof billigte diese Annahme nun. Sie sei vom Oberlandesgericht sorgfältig genug begründet worden. Nach diesem BGH-Urteil steigen die Chancen von Betroffenen, sich in den Vorinstanzen ebenfalls noch durchzusetzen. Allerdings haben nur die wenigsten der betroffenen Autobesitzer Audi direkt verklagt. Die meisten Klagen richteten sich gegen VW.

Entscheidung anders als in Vergangenheit

In früheren Fällen hatte sich Audi beim Bundesgerichtshof noch durchsetzen können. Damals hatten die Bundesrichter konkrete Anhaltspunkte dafür vermisst, dass Audi-Verantwortliche von der illegalen Abgastechnik etwas wussten. Dies hat der BGH nun anders bewertet.

(Az: VII ZR 238/20, VII ZR 243/20, VII ZR 257/20 und VII ZR 38/21)