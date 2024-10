Medienberichte Thyssenkrupp überprüft Pläne zum grünen Umbau Stand: 07.10.2024 10:25 Uhr

Die Pläne von thyssenkrupp zur Herstellung von grünem Stahl stehen offenbar auf dem Prüfstand. Ein Szenario sieht laut Medien den Baustopp der subventionierten Direktreduktionsanlage vor.

Der kriselnde Industriekonzern thyssenkrupp nimmt seine vom Staat mit Milliardensummen unterstützten Pläne für eine klimaschonende Produktion unter die Lupe. Der in Überarbeitung befindliche Businessplan solle auch Erkenntnisse zur weiteren "grünen Transformation" des Stahlbereichs liefern, erklärte die Stahltochter auf Nachfrage.

"Dabei prüfen wir fortlaufend technologie- und ergebnisoffen, was die besten und wirtschaftlich tragfähigsten Lösungen unter den jeweils gegebenen Rahmenbedingungen sind, um den Stahlbereich von thyssenkrupp langfristig klimaneutral aufzustellen." Aktuell gehe das Unternehmen aber davon aus, dass die geplante Direktreduktionsanlage unter den gegebenen Rahmenbedingungen realisiert werden könne.

Regierung hat Gespräche aufgenommen

Thyssenkrupp Steel Europe reagierte damit auf einen Bericht des Handelsblatts. Danach hat die Leitung unter Vorstandschef Miguel Lopez die Überprüfung der Pläne für die rund drei Milliarden Euro teure und zur Stahlherstellung mit Wasserstoff notwendigen Direktreduktionsanlage auf den Weg gebracht. Eines von vier Szenarien sehe den Baustopp vor, berichtete die Zeitung unter Berufung auf nicht genannte Quellen im Unternehmen.

Dadurch müsste die thyssenkrupp-Stahlsparte wahrscheinlich im Vorfeld geflossene staatliche Subventionen von rund einer halben Milliarde Euro zurückzahlen. Bisher plante der Konzern, die Anlage 2027 in Betrieb zu nehmen. Der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen haben zusammen Fördermittel von zwei Milliarden Euro zugesagt. Diese werden Zug um Zug je nach Baufortschritt freigegeben. Es drohen allerdings Mehrkosten im dreistelligen Millionenbereich.

Der Vorstand habe den Aufsichtsrat derweil über eine zu erwartende Kostensteigerung informiert, berichtete das Handelsblatt. Gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte ein Sprecher, dass mögliche Zusatzkosten beim Bau der Anlage allerdings keine Auswirkungen auf die von Bund und Ländern versprochenen Subventionen habe.

Streit im Konzern eskaliert

Die Regierung habe unterdessen aus Sorge an der Rückzahlungsfähigkeit der Sparte Gespräche mit dem im MDAX notierten Mutterkonzern aufgenommen, hieß es weiter unter Berufung auf Regierungskreise. Neben dem möglichen Stopp des Projekts prüft der Konzern dem Handelsblatt zufolge drei weitere Optionen. Dabei könnte etwa der Betrieb auf andere Ofentypen umgestellt werden.

Thyssenkrupp Steel ist Deutschlands größter Stahlerzeuger. 27.000 Menschen sind dort früheren Angaben nach beschäftigt, allein 13.000 davon arbeiten in Duisburg. Die Sparte leidet seit Langem unter der Konjunkturschwäche und Billigimporten. Der Konzern sucht deshalb derzeit nach der Lösung für diesen Bereich. Konzernchef Lopez will das Geschäft in ein Joint Venture mit der Energie-Holding des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky einbringen. Kretinsky hat bereits 20 Prozent erhalten und verhandelt über ein Paket von weiteren 30 Prozent.

Ende August war der Streit über die Zukunft eskaliert. Drei Stahlvorstände und vier Aufsichtsratsmitglieder warfen hin - darunter auch Chefaufseher Sigmar Gabriel und Stahlchef Bernhard Osburg. Gabriel sieht die Verantwortung für die Rücktritte vor allem bei Lopez. Dieser habe eine "beispiellose Kampagne" gegen den Stahlvorstand öffentlich in Gang gesetzt. Dies sei ein "schwerer Vertrauensbruch". "Offenbar war es das Ziel, den Vorstand zur Aufgabe zu bewegen." Lopez hatte dem Stahlvorstand im Zusammenhang mit dessen Plänen für die Neuaufstellung Anfang August öffentlich "Schönfärberei" vorgeworfen.